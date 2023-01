Après deux années très compliquées, les aéroports belges ont bien redressé la tête en 2022 et ne sont plus trop loin de leur niveau de 2019.

Brussels South Charleroi Airport a accueilli 8.272.000 passagers l'an dernier, soit une progression de 223%, et est ainsi quasiment revenu à ses chiffres de 2019 (lire aussi page 36).

A Bruxelles, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Brussels Airport a accueilli 18,9 millions de passagers en 2022. C'est encore à 28% de son record absolu de 2019 (26,4 millions) mais une progression de 102% par rapport à 2021. Surtout, les chiffres de fréquentation du deuxième semestre sont, eux, quasiment comparables à ceux d'avant la pandémie. C'est de bon augure pour cette année.

Quant au fret, il a atteint 2,03 millions de tonnes réparties entre Bruxelles et Liège. A Bierset, après une année 2021 record (1,4 million de tonnes), on a un peu marqué le coup (-18%) mais c'est assez logique vu la guerre en Ukraine, la restructuration de Fedex et le retour global des vols passagers qui transportent aussi du fret. L'aéroport liégeois a accueilli, de façon anecdotique, 166.000 passagers l'an dernier.

