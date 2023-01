Les 15 avions de la compagnie aérienne Ryanair basés à Charleroi "resteront cloués au sol" ces samedi et dimanche, a annoncé vendredi la CNE à l'agence de presse Belga.

"Quoiqu'en dise Ryanair, qui essaie de minimiser les grèves, les 15 avions basés en Belgique resteront cloués au sol ce week-end", affirme Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE.

Le mouvement de grève initié par le syndicat chrétien risque d'entraîner de nombreuses suppressions de vols à l'aéroport de Charleroi (BSCA). A Zaventem, aucune annulation n'est prévue ces deux prochains jours, les vols étant opérés depuis d'autres bases de la compagnie à bas coûts.

Le syndicat chrétien annonce également l'organisation d'une assemblée du personnel, samedi matin à l'aéroport de Charleroi, et la tenue, à 12h, d'un point-presse.

La politique de ressources humaines de Ryanair est toujours au centre de la grogne sociale. Hôtesses et stewards dénoncent notamment le refus du transporteur irlandais de garantir le salaire minimum légal en Belgique.

Une précédente série de grèves a été organisée les vendredi 30 et samedi 31 décembre, ainsi que le dimanche 1er janvier.

