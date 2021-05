Le numéro un mondial du tourisme TUI, plombé depuis plus d'un an par la pandémie de Covid-19, a indiqué mercredi s'attendre à un été "robuste", grâce à la levée des mesures sanitaires en Europe, après une nouvelle lourde perte au premier semestre 2020/2021.

"Les perspectives pour le début de l'été 2021 me rendent optimiste pour le tourisme et TUI", a affirmé le patron du groupe allemand, Fritz Joussen, cité dans un communiqué. Le groupe table sur le "nombre croissant des vaccinations" et des "dispositifs de tests", particulièrement en Europe, pour une reprise de son activité.

"TUI s'attend à une saison robuste", a résumé l'entreprise. Le groupe fait état de "2,6 millions de réservations" pour cet été, un chiffre qui s'est accéléré "ces dernières semaines", alors que le nombre d'infections au Covid-19 décroît dans de nombreux pays.

Lire aussi: La Grèce accélère la vaccination sur les îles

Le niveau reste toutefois 69% plus bas que celui de l'été 2019, avant la crise sanitaire. Hôtels, charters, croisières qui constituent le coeur de métier du groupe allemand sont quasiment à l'arrêt depuis le début de la pandémie, qui a mis à genoux le secteur du tourisme.

Lire aussi: Vers un été "normal" grâce au Corona Safe Ticket?

En 2020, le voyagiste a fait état d'une perte sans précédent de 3,1 milliards d'euros. Au premier semestre de son exercice décalé 2020/2021, d'octobre à mars, le groupe a connu une nouvelle perte nette colossale de 1,5 milliard d'euros. Ses pertes opérationnelles (EBIT) s'élèvent à 1,3 milliard d'euros.

Lire aussi: Le codeco n'a pas encore apporté de clarification sur les voyages

Pour faire face à la crise, le voyagiste a déjà bénéficié de trois plans d'aide du gouvernement allemand, dont la totalité du montant s'élève à 4,3 milliard d'euros. Pour commencer à rembourser, TUI a levé en avril 400 millions d'euros sur les marchés financiers. Grâce à ces plans, TUI assure disposer d'environ 1,7 milliard d'euros en cash. Une trésorerie qui s'est aussi faite au prix d'une large restructuration: TUI s'est lancé au printemps 2020 dans un plan de suppression de 8.000 postes dans le monde.

"Les perspectives pour le début de l'été 2021 me rendent optimiste pour le tourisme et TUI", a affirmé le patron du groupe allemand, Fritz Joussen, cité dans un communiqué. Le groupe table sur le "nombre croissant des vaccinations" et des "dispositifs de tests", particulièrement en Europe, pour une reprise de son activité. "TUI s'attend à une saison robuste", a résumé l'entreprise. Le groupe fait état de "2,6 millions de réservations" pour cet été, un chiffre qui s'est accéléré "ces dernières semaines", alors que le nombre d'infections au Covid-19 décroît dans de nombreux pays. Lire aussi: La Grèce accélère la vaccination sur les îlesLe niveau reste toutefois 69% plus bas que celui de l'été 2019, avant la crise sanitaire. Hôtels, charters, croisières qui constituent le coeur de métier du groupe allemand sont quasiment à l'arrêt depuis le début de la pandémie, qui a mis à genoux le secteur du tourisme.Lire aussi: Vers un été "normal" grâce au Corona Safe Ticket? En 2020, le voyagiste a fait état d'une perte sans précédent de 3,1 milliards d'euros. Au premier semestre de son exercice décalé 2020/2021, d'octobre à mars, le groupe a connu une nouvelle perte nette colossale de 1,5 milliard d'euros. Ses pertes opérationnelles (EBIT) s'élèvent à 1,3 milliard d'euros.Lire aussi: Le codeco n'a pas encore apporté de clarification sur les voyages Pour faire face à la crise, le voyagiste a déjà bénéficié de trois plans d'aide du gouvernement allemand, dont la totalité du montant s'élève à 4,3 milliard d'euros. Pour commencer à rembourser, TUI a levé en avril 400 millions d'euros sur les marchés financiers. Grâce à ces plans, TUI assure disposer d'environ 1,7 milliard d'euros en cash. Une trésorerie qui s'est aussi faite au prix d'une large restructuration: TUI s'est lancé au printemps 2020 dans un plan de suppression de 8.000 postes dans le monde.