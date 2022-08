Par ce geste, il souhaitait réaliser une action ludique pour soutenir le personnel de la compagnie aérienne qui est soumis à une pression de travail excessive. Fin juin, 316 vols avaient dû être annulés en raison de la grève des pilotes et du personnel de cabine de Brussels Airlines.

Le syndicat chrétien ACV a distribué des canettes de Red Bull au personnel de Brussels Airlines à l'aéroport de Zaventem mercredi matin. Un geste symbolique pour redonner "des ailes aux employés" soumis à une pression de travail excessive, isonise-t-il, faisant référence à un célèbre slogan de la marque de boissons énergisantes.

"L'action se veut ludique", déclare Jolinde Defieuw, secrétaire syndical "Nous voulons encourager le personnel, lui faire savoir que nous nous battons à ses côtés pour une baisse de la charge de travail et, en même temps, nous souhaitons envoyer un signal à la direction et lui dire que nous ne laisserons pas passer ce problème. En distribuant des canettes de Red Bull, nous espérons donner des ailes au personnel pour lui permettre de tenir le coup le reste de l'été."

Selon Defieuw, la période estivale a été "difficile" jusque-là. "La combinaison des vols n'est pas toujours évidente. Les personnes de réserve doivent intervenir plus souvent. Et la rentrée de septembre s'annonce aussi délicate.

Fin juin, 316 vols avaient dû être annulés en raison de la grève des pilotes et du personnel de cabine de Brussels Airlines, ce qui avait affecté quelque 40.000 passagers. Cependant, les négociations avec la direction se déroulent de manière "constructive", selon le secrétaire de l'ACV. La prochaine réunion est programmée pour le 23 août.

