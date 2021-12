Les prix de l'énergie continuent d'atteindre des sommets avec une facture finale toujours plus élevée pour les consommateurs. Les prix de l'électricité atteignent un nouveau record.

Selon le dernier baromètre de la Creg, la facture annuelle d'un ménage wallon de quatre personnes atteignait en novembre dernier 1391,77 euros pour l'électricité et 2981,07 euros pour le gaz. L'an dernier à la même époque, ce ménage devait payer 924,72 euros pour l'électricité et 1.199,94 euros pour sa facture de gaz.Ces chiffres concernent les ménages disposant d'un contrat variable.

Actuellement, 32% des ménages belges ont ce type de contrat en électricité et 36% en gaz naturel. Pour les contrats fixes, il n'y a pas d'impact sur la facture tant que le contrat n'est pas arrivé à échéance, précise la Creg.

Les prix pour ces contrats variables ont explosé dans toutes les Régions du pays en novembre: 1.319,27 euros en Flandre pour l'électricité (914,67 en novembre 2020) et 2.708,68 euros pour le gaz (934,90 euros), rapporte mardi De Tijd. A Bruxelles, il fallait débourser en novembre 1.254,90 euros de facture annuelle pour l'électricité ( 770,18 euros) et 2.800,46 euros pour le gaz (1.026,80 euros).

Nouveau record pour le prix de l'électricité

Les prix de l'électricité sont à nouveau en hausse. Ils atteignent même un nouveau record, poussés par les prix particulièrement élevés du gaz, les problèmes dans les centrales nucléaires françaises, le peu de production d'énergie éolienne mais aussi les températures basses.Sur le marché de gros, le prix à terme pour 2022, c'est-à-dire le prix du marché de gros que les fournisseurs demandent pour livrer de l'électricité pour toute l'année, est de 265 euros par mégawattheures un nouveau record. Le prix sur le marché à court terme grimpe aussi en flèche, il faut débourser 620 euros par mégawattheure pour une livraison entre 17 et 18h.

