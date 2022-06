Fin juin 2021, le groupe de luxe suisse coté en bourse Richemont avait racheté le fleuron belge de la maroquinerie, Delvaux, basé à Bruxelles. Le prix de cette vente n'avait pas été divulgué à l'époque.

Richemont a dû indiquer le prix d'acquisition du maroquinier Delvaux dans son rapport annuel 2022, qui couvre la période allant d'avril 2021 à fin mars 2022. Le groupe de luxe fait état d'un prix de 178 millions d'euros, dont 60 millions d'euros de goodwill (écart d'acquisition) et 111 millions d'euros d'actifs immatériels (nom de la marque).

Delvaux a réalisé un chiffre d'affaires de 102 millions d'euros au cours des neuf mois après ce rachat, soit de juillet 2021 à fin mars 2022. Le célèbre fabricant bruxellois de sacs à main et d'accessoires de luxe en cuir avait été fondé en 1829 par Charles Delvaux. Le maroquinier bruxellois a lancé une forme moderne de sac à main 1908, et est donc parfois décrit comme l'inventeur du sac à main moderne.

Famille Schwennicke

En 1933, la maison bruxelloise est passée aux mains de la famille Schwennicke. En 2011, le groupe chinois Fung a acquis la majorité des actions. Dans cette opération, la famille Schwennicke détenait un cinquième des parts encore. Pour cette opération, la société holding DLX Holdings SA a été créée. La société est devenue une filiale à part entière de Richemont Swiss le 30 juin de l'année dernière.

Dans le bilan de l'exercice 2020, la participation dans le maroquinier de luxe était comptabilisée pour 99,5 millions d'euros.

En avril de l'année dernière, l'agence de presse économique et financière Bloomberg a rapporté que le chinois Fung cherchait un acheteur pour Delvaux. À l'époque, un montant de reprise compris entre 400 millions et près d'un demi-milliard d'euros avait été évoqué.

Cinquante boutiques en propre

Delvaux possède plus de cinquante boutiques propres dans le monde. Ces derniers mois, Richemont a ouvert de nouvelles boutiques à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, et aux Émirats arabes unis.

Le groupe suisse coté en Bourse a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,2 milliards d'euros au cours de l'exercice 2022. Parmi les autres marques connues dans le giron de Richemont, citons les montres Cartier et Piaget, les stylos Montblanc et les vêtements Chloe.

