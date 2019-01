Le plan de "transformation" de Proximus impliquerait 1.900 départs et 1.250 engagements

A la suite des premières informations faisant état d'une restructuration de l'opérateur téléphonique et de la menace pesant sur 2.000 emplois, le Premier ministre a annoncé qu'il convoquait la direction de Proximus ce mercredi.

"On nous a dit: d'un côté, on va engager des gens, il est question dans les filiales de 1.250, et de l'autre côté, on examine comment on pourra ou on devra se séparer de 1.900 personnes", a expliqué M. Peeters. "On a dit aussi que ces 1.900 n'étaient pas définitifs. C'est une situation délicate". "Il est important de dire que tout le monde devra prendre ses responsabilités et que nous sommes très préoccupés par les possibles pertes d'emplois", a-t-il ajouté.

Le nombre d'emplois menacés n'est pas encore précis, a souligné pour sa part M. De Backer. Selon lui, le plan de "transformation" de l'entreprise doit lui permettre de rester compétitive dans un marché numérique en plein changement.

"De nouveaux profils seront nécessaires chez Proximus afin de se préparer à ce changement. Il faudra de toute façon en recruter. De l'autre côté, la concertation sociale sera aussi nécessaire", a ajouté le ministre.

Le gouvernement a demandé plus d'informations sur la façon dont le plan sera mis en oeuvre. "On a évoqué certains chiffres. Nous avons demandé plus de précisions. C'est une entreprise cotée en bourse, je dois donc garder les discussions confidentielles. Mais nous sommes en train d'examiner la façon de conserver la compétitivité de Proximus et d'organiser la concertation sociale", a encore indiqué le ministre qui a dit vouloir éviter les licenciements secs ou à tout le moins les limiter à un "minimum".

L'entreprise ne souhaite pas réagir aux chiffres avancés par Peeters

Proximus, de son côté, ne peut pas réagir pour le moment aux déclarations du ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters sur des licenciements et embauches à venir au sein de l'opérateur télécom dans le cadre d'un plan de transformation, a indiqué mercredi midi un porte-parole. L'entreprise renvoie une nouvelle fois à la communication qui est prévue jeudi matin avant l'ouverture de la Bourse de Bruxelles. D'ici là, la cotation de l'action y restera suspendue.

A l'issue d'une réunion en présence de la CEO de Proximus Dominique Leroy et du Premier ministre Charles Michel, Kris Peeters a annoncé qu'il était question de 1.900 licenciements et de 1.250 embauches dans le cadre du plan de transformation de l'entreprise. Ces chiffres ne sont toutefois "pas définitifs" et le gouvernement attend davantage de précisions dans les heures à venir. "Nous enverrons une communication externe tôt demain matin et cela restera ainsi", a fait savoir un porte-parole de l'opérateur. "Nous n'allons pas réagir aujoud'hui à des déclarations." Une commission paritaire extraordinaire est prévue jeudi à 8h00 au siège de Proximus. Les syndicats devraient y recevoir davantage d'explications de la direction sur "l'optimalisation des coûts" voulue par celle-ci.