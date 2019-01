Craintes de pertes d'emploi chez Proximus, la cotation de l'action suspendue jusque jeudi matin

La cotation avait été suspendue mercredi avant l'ouverture de la Bourse dans l'attente d'un communiqué de presse, avait indiqué la FSMA, l'autorité des marchés financiers. Cette décision fait suite à des rumeurs selon lesquelles l'opérateur télécom pourrait initier un plan de restructuration. Quelque 2.000 emplois pourraient être menacés, soit près d'un sur six, selon la CGSP et certains médias, qui citent des sources au sein du management.

Le syndicat socialiste pense que cette possible restructuration est une conséquence de la proposition "incompréhensible" de l'ex-ministre des Télécommunications Alexander De Croo d'ouvrir le marché des télécoms à un quatrième acteur.

Mardi, Proximus avait confirmé que son conseil d'administration avait approuvé le budget pour 2019 et un plan à trois ans. La nouvelle stratégie #shifttodigital y jouera un rôle de premier plan. Elle permettra "d'accélérer la transformation" de l'entreprise et de la préparer "aux défis de l'avenir et à l'accélération de la digitalisation".

"Dans ce contexte, il a également été discuté de comment Proximus peut encore optimiser ses coûts afin d'améliorer son efficacité dans un environnement de marché de plus en plus difficile", avait encore précisé l'opérateur.

Informé mardi en fin d'après-midi des intentions de la direction communiquées au conseil d'administration de Proximus, le Premier ministre a décidé de convoquer ce mercredi sa CEO Dominique Leroy. Charles Michel a fait savoir qu'il ne tolérait pas cette tentative de "mise devant le fait accompli", "ni sur la forme ni sur le fond". On ignore cependant à quel moment de la journée cette entrevue aura lieu.

Karine Lalieux propose d'inviter Leroy et les syndicats en commission de l'Infrastructure

Par ailleurs, la présidente de la commission de l'Infrastructure à la Chambre, Karine Lalieux (PS), va proposer à ses membres d'inviter "au plus vite les syndicats et la CEO de Proximus" Dominique Leroy pour un débat sur la situation dans l'entreprise, a-t-elle annoncé sur Twitter.

"Toutes les questions doivent être abordées", a-t-elle souligné, faisant référence à l'arrivée potentielle d'un nouvel opérateur sur le marché des télécoms, ou encore à une éventuelle recherche de dividendes excessifs par l'entreprise.