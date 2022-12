Le nombre d'immatriculations de motos, neuves ou d'occasion, est reparti à la hausse en novembre, mais la tendance reste en baisse sur l'ensemble des 11 premiers mois de l'année, selon des données de la fédération de la mobilité Traxio.

Au cours du mois passé, 5.463 motos d'occasion ont été immatriculées, une hausse de près de 30% par rapport au même mois en 2021 alors que 1.093 motos neuves ont été immatriculées (+25,3%). Depuis le début de l'année, le marché du deux-roues d'occasion affiche cependant un retard de 4,9% par rapport à 2021, à 74.201 motos et les immatriculations neuves présentent un recul similaire (-4,1%, à 24.806 motos). "Sur le marché du neuf, ces bons chiffres s'expliquent par la résorption des retards de livraison. Certains fabricants ont à présent plus de disponibilité, et peuvent enfin livrer des motos qui leur ont été commandées les mois derniers. Or, cette livraison de motos neuves implique également l'arrivée, sur le marché de l'occasion, des modèles qu'elles remplacent", explique Traxio.

La fédération justifie la mauvaise année 2022 par le fait que de nombreuses marques n'ont pas été en mesure de répondre à la demande du marché. Parmi les constructeurs justement, le top trois a perdu du terrain, mais Honda a limité la casse (-4,6%) pour conserver sa place de leader du marché avec 13,1%, devançant toujours BMW (13%) et Yamaha (10,8%). Piaggio (7,5%) et Kawasaki (6,5%) complètent le top cinq. Le constructeur italien est la seule marque à avoir engrangé des résultats positifs au fil des derniers mois, et a affiché une nouvelle avancée de 4,4% en novembre.

