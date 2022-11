À partir du 1er janvier 2023, un contrôle technique sera obligatoire pour les motos de catégorie L et de cylindrée supérieure à 125 cm³ lors de la revente à un particulier ou après un accident.

Autosécurité, l'un des opérateurs chargés de réaliser ce contrôle technique, a présenté les étapes de ce nouveau contrôle jeudi matin en présence de la ministre wallonne en charge de la Sécurité routière, Valérie De Bue. Le tarif de ce contrôle sera de 48,50 euros. Sept stations seront prochainement adaptées pour recevoir les véhicules, a indiqué le directeur technique adjoint d'Autosécurité, Philippe Nellissen: Cuesmes, Eupen, Fleurus (AIBV), Habay-la-Neuve, Marche-en Famenne, Mariembourg (AIBV) et Wanze. A la moitié de l'année 2023, une station supplémentaire, celle de Mont-Saint-Guibert, viendra s'ajouter à la liste. Sont concernés: les motocyclettes, motocycles, tricycles et quadricycles équipés d'un moteur à combustion de 125 cm3 ou plus, ou d'un moteur électrique ou hybride dont la puissance est supérieure à 11kW ou dont la vitesse dépasse les 45 km/h.