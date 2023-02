Le 9 février 1953 était lancé le premier Livre de Poche. Depuis le succès ne s'est jamais démenti. Retour sur un format qui a plongé la lecture dans une nouvelle dimension.

Lancé un 9 février 1953 par Henri Filipacchi, alors secrétaire général de la librairie Hachette, le Livre de Poche sera le premier livre industriel français. Si les livres de petit format et à bas prix existaient déjà depuis longtemps aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Allemagne, Henri Filipacchi va lui avoir l'idée géniale de tabler sur l'évolution technologique d'après-guerre qui permet de réduire de 40% les coûts d'impression. Il va surtout s'associer aux autres grands éditeurs et détenteurs des plus grands fonds éditoriaux de l'époque qu'étaient Bernard Grasset et Gaston Gallimard, et aux patrons d'Albin Michel, Calmann-Lévy et Stock.

Les premiers ouvrages seront Koenigsmark de Pierre Benoit, L'Ingénue libertine de Colette ou Vol de nuit de Saint-Exupéry. Avec un livre vendu à un prix à peine supérieur à celui d'un ticket de métro, la formule va rapidement s'élargir à d'autre style de littérature comme les romans policiers en passant par les livres de cuisine ou les grands classiques. Ce livre, en petit format et à la couverture colorée, voire criarde, distribué en masse et vendu dans les lieux de passages comme les gares ou les supermarchés va rapidement connaître le succès. Cinq après son lancement, on en vend déjà 8 millions d'exemplaires par an sans qu'on ait eu besoin de faire appel à des publicités. Quinze ans après son lancement, le Livre de Poche se vend même à 28 millions d'exemplaires.

Plus d'1,2 milliards de livres écoulés

Un succès qui ne sera plus démenti par la suite puisqu'on estime que plus de 1,2 milliard de Livre de Poche ont été écoulés depuis son lancement. Jean Giono dira même qu'il s'agit là du "plus puissant instrument de culture de la civilisation moderne."

Le succès du Livre de Poche fera qu'il sera copié, mais jamais dépassé, par Flammarion qui va lancer J'ai lu (en 1958), Editis avec Presses Pocket et 10/18 (1962), Seuil avec Points (1970) et Gallimard avec Folio (1972). Aujourd'hui encore l'éditeur historique reste le leader du marché avec 23,3% des ventes. Et un constat s'impose : 70 ans plus tard, le Livre de Poche affiche une santé insolente.

Avec un catalogue de 6 000 titres et 400 parutions par an, il tire le marché de l'édition puisqu'il représente près d'un livre sur quatre vendus en France et 640 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Pour fêter ses 70 ans, le Livre de Poche ressort La Mâchoire de Caïn. Un véritable ovni littéraire écrit en 1935 par le cruciverbiste anglais Edward Powys Mathers sous le pseudonyme de Torquemada. Il s'agit d'une énigme policière façon puzzle. Le livre est une succession de feuilles imprimées dans le désordre qu'il faut découper pour reconstituer le fil de l'intrigue. L'ensemble demande logique et patience. Seuls trois lecteurs seraient parvenus à résoudre l'énigme en près de 90 ans. De quoi, une fois de plus, intriguer le chaland.

