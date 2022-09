Le grand favori ne l'a pas emporté: le gouvernement italien a choisi l'offre du fonds américain Certares associé à Air France-KLM plutôt que celle du duo Lufthansa-MSC pour la reprise d'ITA Airways.

Les choses n'ont pas traîné: en milieu de semaine dernière, le gouvernement italien a annoncé avoir choisi l'offre de Certares pour la privation d'ITA Airways, la compagnie aérienne nationale née sur les cendres d'Alitalia. Dans un communiqué, le ministère italien de l'Economie a indiqué avoir choisi l'offre la plus conforme aux objectifs fixés: "A l'issue des négociations exclusives, des accords contraignants ne seront signés que si leur contenu est pleinement satisfaisant pour l'actionnaire public". Entre les lignes, on comprend donc que ce qui a convaincu, c'est la latitude laissée à l'Etat dans l'offre du fonds américain. Il ne reprend que 56% d'ITA pour environ 600 millions d'euros, assure deux places sur cinq au CA à l'actionnaire public, le laisse nommer le président de la compagnie et lui confère un droit de veto sur les options stratégiques. Un choix plus équilibré pour le monde politique italien et plus à même de plaire aux partis de droite, favoris pour gagner les élections du 25 septembre.C'est une cruelle déception pour MSC et Lufthansa, longtemps considérés comme les grands favoris, vu l'image italienne de l'un et la performance opérationnelle de l'autre. Si ITA Airways reste encore déficitaire et le marché italien aux mains des low cost, on parle tout de même du 5e marché européen avec 150 millions de passagers annuels. L'offre retenue est entièrement portée par Certares. A ce stade, Delta et le groupe Air France-KLM ne sont que des partenaires opérationnels et commerciaux. Cela pourrait changer quand Air France-KLM aura remboursé au moins 75% des aides étatiques reçues lors de la crise sanitaire. Il aura alors les mains libres pour monter au capital (la presse italienne évoque 10%).