Le gouvernement démissionnaire de Mario Draghi vient de recevoir deux offres concurrentes pour la privatisation d'ITA Airways.

D'une part, celle de l'armateur MSC associé à Lufthansa. Elle porte sur 80% du capital, prévoit des synergies entre fret maritime et aérien et ferait de Rome le hub méditerranéen du groupe allemand. D'autre part, celle du fonds américain Certares associé à Air France-KLM et Delta. Elle porte sur quasi 60% du capital et maintient ITA dans l'alliance Skyteam. Cette offre a aussi l'avantage de laisser au gouvernement une plus grande marge de manoeuvre. Un avantage utile en cas de changement de majorité après les élections. Les deux offres valorisent ITA aux alentours de 950 millions d'euros. Décision au plus tard dans trois semaines.