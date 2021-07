L'opération valorise l'entreprise de Louvain-la-neuve bien au-delà du milliard d'euros et en fait ainsi la première licorne wallonne du secteur informatique.

L'éditeur de logiciels de gestion d'entreprise open source Odoo annonce l'arrivée à bord du fonds d'investissement international Summit Partners. Celui-ci rachète des parts de plusieurs actionnaires historiques de la société informatique pour 180 millions d'euros. L'opération valorise Odoo très largement au-delà du milliard d'euros, ce qui en fait la première licorne wallonne du secteur informatique.

"Cette transaction est un signal qui indique que les modèles commerciaux open source ne se limitent pas aux produits techniques qui ne servent qu'aux développeurs ou aux administrateurs système, réagit Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d'Odoo. Au cours des 15 dernières années, les logiciels open source ont été un catalyseur de croissance et de changement dans l'industrie informatique. A présent, ce dernier a la maturité nécessaire pour transformer également les logiciels d'entreprise." Fondée en 2005, Odoo emploie aujourd'hui 1.700 personnes dans le monde, dont 825 en Belgique. L'entreprise connait une croissance annuelle moyenne de plus de 50% sur les dix dernières années. Fabien Pinckaers a été désigné manager de l'année 2020 par Trends-Tendances.

"Nous sommes ravis de soutenir l'équipe d'Odoo dans cette prochaine phase de croissance, déclare Han Sikkens, directeur général et responsable Europe de Summit Partners, qui a rejoint le conseil d'administration de la société avec cet investissement. Nous pensons que l'avenir est prometteur et Odoo a clairement le potentiel de perturber un marché dirigé par des géants du logiciel comme SAP, MS Dynamics et Oracle." Summit Partners existe depuis 1984 et gère quelque 19 milliards de dollars de capital dans plus de 500 entreprises, actives essentiellement dans l'IT et la santé. L'an dernier, ce fonds avait déjà investi dans une société wallonne : Cluepoints, qui a développé un outil statistique pour détecter les anomalies dans les études cliniques des sociétés pharmaceutiques.

L'investissement de Summit Partners dans Odoo permet aux fonds publics SRIW et Noshaq, qui avaient soutenu l'entreprise depuis le départ, de récupérer 25 millions d'euros, en cédant une partie de leur participation. Ils détiennent toujours ensemble 10% de l'entreprise. "Avec cette opération, Odoo passe dans une seconde étape de son développement en conservant son ancrage local et en se positionnant comme l'acteur de référence dans le secteur du digital en Wallonie, commente Damien Lourtie, directeur financier à la S.R.I.W. Comme partenaire de longue date, la S.R.I.W. se réjouit d'accompagner la croissance exponentielle d'Odoo qui a un impact majeur et structurant sur l'écosystème wallon."

L'éditeur de logiciels de gestion d'entreprise open source Odoo annonce l'arrivée à bord du fonds d'investissement international Summit Partners. Celui-ci rachète des parts de plusieurs actionnaires historiques de la société informatique pour 180 millions d'euros. L'opération valorise Odoo très largement au-delà du milliard d'euros, ce qui en fait la première licorne wallonne du secteur informatique."Cette transaction est un signal qui indique que les modèles commerciaux open source ne se limitent pas aux produits techniques qui ne servent qu'aux développeurs ou aux administrateurs système, réagit Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d'Odoo. Au cours des 15 dernières années, les logiciels open source ont été un catalyseur de croissance et de changement dans l'industrie informatique. A présent, ce dernier a la maturité nécessaire pour transformer également les logiciels d'entreprise." Fondée en 2005, Odoo emploie aujourd'hui 1.700 personnes dans le monde, dont 825 en Belgique. L'entreprise connait une croissance annuelle moyenne de plus de 50% sur les dix dernières années. Fabien Pinckaers a été désigné manager de l'année 2020 par Trends-Tendances. "Nous sommes ravis de soutenir l'équipe d'Odoo dans cette prochaine phase de croissance, déclare Han Sikkens, directeur général et responsable Europe de Summit Partners, qui a rejoint le conseil d'administration de la société avec cet investissement. Nous pensons que l'avenir est prometteur et Odoo a clairement le potentiel de perturber un marché dirigé par des géants du logiciel comme SAP, MS Dynamics et Oracle." Summit Partners existe depuis 1984 et gère quelque 19 milliards de dollars de capital dans plus de 500 entreprises, actives essentiellement dans l'IT et la santé. L'an dernier, ce fonds avait déjà investi dans une société wallonne : Cluepoints, qui a développé un outil statistique pour détecter les anomalies dans les études cliniques des sociétés pharmaceutiques. L'investissement de Summit Partners dans Odoo permet aux fonds publics SRIW et Noshaq, qui avaient soutenu l'entreprise depuis le départ, de récupérer 25 millions d'euros, en cédant une partie de leur participation. Ils détiennent toujours ensemble 10% de l'entreprise. "Avec cette opération, Odoo passe dans une seconde étape de son développement en conservant son ancrage local et en se positionnant comme l'acteur de référence dans le secteur du digital en Wallonie, commente Damien Lourtie, directeur financier à la S.R.I.W. Comme partenaire de longue date, la S.R.I.W. se réjouit d'accompagner la croissance exponentielle d'Odoo qui a un impact majeur et structurant sur l'écosystème wallon."