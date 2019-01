Le directeur financier de Jumbo révèle plus de détails sur l'arrivée de la chaîne néerlandaise en Belgique

Il y a quelques jours, l'entreprise avait annoncé avoir signé quelques dizaines de contrats portant sur les emplacements en Belgique. Elle y ouvrira ses premiers magasins au dernier quadrimestre 2019, avait-elle annoncé la semaine dernière.

Son directeur financier donne davantage de détails dans une interview à Distrifood. "A la fin de l'année, nous souhaitons ouvrir environ trois magasins. Ce seront, en tous les cas, de nouveaux emplacements. Sur base des résultats de ceux-ci, nous poursuivrons en 2020", y dit-il.

Entre acquérir de l'immobilier et ouvrir des magasins, il se passe beaucoup de temps, explique ainsi Ton van Veen. Et en Belgique, ce processus prend encore davantage de temps qu'aux Pays-Bas, à le croire. Jumbo va également analyser l'éventualité de reprendre des magasins individuels d'autres enseignes.

L'entreprise ambitionne aussi à terme d'être présente sur Internet en Belgique. "Nous ne savons pas encore si nous commencerons directement nos activités en ligne en Belgique. Nous disposons encore de quelques mois avant cela. Mais que nous y soyons aussi présents de l'autre côté de la frontière est conforme aux attentes."

Après Albert Heijn, Jumbo est la seconde plus grande chaîne de supermarchés des Pays-Bas. Le groupe travaille depuis un certain temps déjà sur une entrée sur le marché belge. À cette fin, elle a mis en place une organisation distincte sous le nom de Jumbo Belgium et a attiré un grand nom pour diriger l'expansion en Belgique: Peter Isaac, ancien patron de Lidl Belgium.