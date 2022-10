Les travailleurs belges deviennent plus exigeants sur la qualité de leur travail, voilà ce qui ressort de la nouvelle enquête menée par Stepstone, en collaboration avec la KU Leuven. Et les travailleurs en attendent désormais davantage de leur travail.

Les travailleurs veulent que leur emploi ait du sens, que le contenu de leur travail soit perçu comme plus important. "69% des personnes interrogées ont jugé plus important d'avoir un travail dans lequel elles peuvent utiliser leurs propres capacités, et 68% ont jugé plus important d'avoir un travail intéressant. Les emplois dans lesquels on peut prendre des initiatives (60%) et être utile à la société (56%) ont également gagné en importance" souligne le communiqué de Stepstone.

Une tendance qui avait déjà été soulignée par Amid Faljaoui, directeur des magazines francophones de Roularta, dans une de ses chroniques économiques : "Pour séduire un jeune aujourd'hui, il faut lui donner du sens, car il a un autre rapport au travail et ne souhaite plus avoir la même loyauté envers l'entreprise que ses parents. Sans doute parce que ce jeune estime que ses parents n'en ont pas été justement récompensés."

Encore et toujours l'équilibre privé vs professionnel

Si l'importance d'un bon équilibre entre "vie privée et vie professionnelle" était déjà présent avant la crise sanitaire, son importance s'est accrue avec l'arrivée du virus pour 80% des personnes interrogées. Et elles sont 71% à considérer qu'avoir des bons horaires de travail est désormais plus important que par le passé.

Car ce n'est pas le travail qui est en cause comme le démontre l'étude de Stepstone : pour une grande majorité des répondants (56%), l'importance de pouvoir travailler n'a pas changé. Cette importance a même augmenté pour 25% d'entre eux, tandis que pour 19% elle a diminué. Ce n'est donc pas l'importance du travail qui a été remise en cause par la crise sanitaire, mais les raisons derrière cette importance qui ont, elles, bien changé : le travail doit répondre à plus d'exigences qu'auparavant, et s'il n'y répond pas, les travailleurs sont plus enclins à postuler ailleurs pour y trouver ce sens.

Un travail innovant et motivant

Cela correspond bien à la conclusion de l'étude précédente, que Stepstone avait menée avec la KU Leuven, selon laquelle le contenu du travail joue un rôle important dans la "grande démission" et le désir de changer de travail. Et de conseiller que "pour retenir les employés, il faut s'assurer que le travail reste suffisamment motivant et enthousiaste. Pour ce faire, les employeurs doivent veiller à améliorer le contenu du travail (par exemple, en augmentant l'autonomie au travail et les possibilités d'apprentissage), à améliorer les contacts avec les supérieurs hiérarchiques et à accroître les perspectives de promotion et de carrière - sans oublier de veiller à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée."

Finalement si les chiffres inscrit en bas de la fiche de paie continue à avoir de l'importance pour 60% des interrogés, ils sont presque autant (57%) à privilégier un travail qui offre une certaine sécurité d'emploi.

