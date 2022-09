Les prix européens du gaz bondissaient de 10 % mardi en réponse aux fuites constatées aux gazoducs Nord Stream.

Sur le marché à terme néerlandais, le TTF, qui donne le la sur le marché européen du gaz, gagnait 10 %, à plus de 190 euros le MWh. Controversés et hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique, ont annoncé mardi les autorités danoises et suédoises. Un sabotage n'est pas exclu.

