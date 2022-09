Le Kremlin s'est dit mardi "extrêmement préoccupé" par les fuites détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, estimant qu'il ne fallait exclure "aucune" hypothèse, y compris celle d'un sabotage.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par ces nouvelles", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Interrogé sur la possibilité d'un acte de sabotage, il a répondu: "Aucune option ne peut être écartée".

Controversés et hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nordstream reliant la Russie à l'Allemagne ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique, ont annoncé mardi les autorités danoises et suédoises.

"Difficile d'imaginer que c'est accidentel" Il est "difficile d'imaginer" que les trois fuites concomitantes sur les deux gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique soient "accidentelles", a affirmé mardi la Première ministre danoise, disant ne pas "exclure" un sabotage. "C'est inhabituel d'avoir trois fuites à distance les unes des autres. Par conséquent, il est difficile d'imaginer que c'est accidentel", a déclaré Mette Frederiksen aux médias danois en marge d'un déplacement en Pologne à propos des fuites de gaz détectées au large de l'île danoise de Bornholm.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par ces nouvelles", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Interrogé sur la possibilité d'un acte de sabotage, il a répondu: "Aucune option ne peut être écartée".Controversés et hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nordstream reliant la Russie à l'Allemagne ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique, ont annoncé mardi les autorités danoises et suédoises.