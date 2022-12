L'ancien patron de Bon-Bon relance un nouveau concept baptisé Menssa, Maison d'exception et de naissance des saveurs. Toujours à Woluwe-Saint-Pierre.

"On naît cuisinier, on meurt cuisinier." Christophe Hardiquest, l'ancien chef du restaurant doublement étoilé Bon-Bon à Bruxelles, avait jeté le gant au printemps. Le temps d'une remise en question, après des années éperdues à la quête d'une troisième étoile, une pandémie dévastatrice, un métier bousclé par les pénuries et une séparaion privée. Cet été, on l'a vu du côté de Chateauneuf-du-Pape, en France, aux commandes de la Mère Germaine.

Mais il était écrit qu'il développerait un nouveau concept dans sa maison de Woluwe-Saint-Pierre. Son nom de code est désormais connu: Menssa, pour "Maison d'exception et de naissance des saveurs". Le restaurant ouvrira ses portes le 7 février prochain.

"Les mois écoulés ont permis à l'artisan-créateur de voyager, d'aller à la rencontre de nouvelles inspirations, au quatre coins du monde comme dans la nature environnante, précise le communiqué. Pour se rapprocher de ce qui le fait réellement vibrer." Il s'agit de éréconcilier la Nature et l'Humain".

Le cadre sera aussi redimensionné. Le comptoir du 453, avenue de Tervueren, ne comptera plus que 22 couverts et une table privative de 8 couverts. Un lieu d'exception, conçu comme tel. L'architecture intérieure a été confiée à Anne-Catherine Lallemand, avec qui il travaille depuis 20 ans. De grands noms des autres métiers décoratifs et artistiques de la gastronomie tels que Charlie Martens de Studio Mattes, Jean-François d'Or, Antoine Van Loocke seront également présents. Le street-artist belge Dzia qui illustrera la salle privative du restaurant.

A 46 ans, Christophe Hardiquest ouvre peut-être une nouvelle quête des trois étoiles à Bruxelles. Même si la finalité sera, avant tout, de retrouver un plaisir qu'il avait besoin de reconstruire.

