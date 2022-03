L'entreprise wallonne vient de boucler une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de M80, le fonds bruxellois de private equity.

Lasea, le leader européen du micro-usinage laser avec des clients dans les secteurs médical, énergétique et du luxe, poursuit sa belle expansion. Après avoir repris, à l'été 2020, son concurrent wallon Optec et la construction d'un nouveau siège au Sart-Tilman qui lui permet de quadrupler ses livraisons de produits finis, l'entreprise wallonne vient de boucler une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de M80, le fonds bruxellois de private equity.

Les actionnaires existants (SRIW, Noshaq et Epimède) restent dans l'actionnariat. Le but est d'accélérer la croissance (30% par an depuis 10 ans) avec développement de l'emploi et d'autres rachats. Lasea occupe 113 employés pour un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros.

Lasea, le leader européen du micro-usinage laser avec des clients dans les secteurs médical, énergétique et du luxe, poursuit sa belle expansion. Après avoir repris, à l'été 2020, son concurrent wallon Optec et la construction d'un nouveau siège au Sart-Tilman qui lui permet de quadrupler ses livraisons de produits finis, l'entreprise wallonne vient de boucler une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de M80, le fonds bruxellois de private equity. Les actionnaires existants (SRIW, Noshaq et Epimède) restent dans l'actionnariat. Le but est d'accélérer la croissance (30% par an depuis 10 ans) avec développement de l'emploi et d'autres rachats. Lasea occupe 113 employés pour un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros.