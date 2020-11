Le secteur biotech wallon a le vent en poupe et continue d'attirer les pépites. C'est cette fois au tour d'Op2Lysis de mettre le cap sur le sud du pays, plus précisément dans la région liégeoise.

Cette start-up française fondée à Caen en 2016 va implanter ses activités de recherche et développement chez nous d'ici la fin de l'année prochaine. Ce transfert a été annoncé à l'occasion d'u...

Cette start-up française fondée à Caen en 2016 va implanter ses activités de recherche et développement chez nous d'ici la fin de l'année prochaine. Ce transfert a été annoncé à l'occasion d'une levée de fonds d'un million d'euros à laquelle Noshaq et BeAngels ont participé. Ces fonds ont pour but d'initier la phase clinique du produit innovant développé par Op2Lysis. Le O2L-001 est un médicament destiné à limiter les handicaps parfois très sévères qui accompagnent un AVC. Il s'agit d'un thrombolytique puissant amené à liquéfier l'hématome intracérébral compressif qui s'est formé suite à l'AVC. Le traitement consiste en l'injection du produit via un cathéter placé directement dans l'hématome et l'évacuation du sang via le même cathéter. Un procédé peu invasif pour le patient. La phase clinique doit vérifier l'efficacité, la sécurité et le bénéfice de l'O2L-001. Elle devrait débuter dans les 18 mois et bénéficier d'une levée de fonds de série A.