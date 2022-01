La start-up bruxelloise Pricing Pact, qui a développé un logiciel aidant les entreprises à mieux fixer leurs prix et ainsi à augmenter leur chiffre d'affaires, a levé en décembre 1,2 million d'euros de capital.

On retrouve à ce tour de table des investisseurs historiques, comme les invests SambrInvest et finance&invest.brussels, mais aussi des "business angels".

Avec cette manne d'argent frais, Pricing Pact compte recruter, notamment des développeurs et des spécialistes des données, mais aussi ouvrir un bureau à Paris "pour mieux servir le marché français".

