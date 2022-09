La société montoise I-care, entreprise de l'année 2020 et spécialiste de la maintenance prédictive, lève 40 millions d'euros pour produire en masse ses collecteurs de données selon des sources proches du dossier.

Pour soutenir sa croissance, I-care travaillait depuis plusieurs mois à une importante levée de fonds. Ces capitaux frais proviennent de la banque hennuyère CPH, du nouveau fonds privé/public wallon Amerigo lancé dans le cadre de la relance et d'une famille industrielle belge dont le nom n'a pas filtré. L'invest hennuyer IMBC et la SRIW, déjà à bord, ont également participé à l'opération.

Il s'agit de la deuxième des trois étapes de l'opération "Eau rouge" qui doit permettre à I-care de lever au total 100 millions d'euros. La première phase, en décembre dernier, avait permis à l'entreprise de récolter quelque 10 millions d'euros auprès de son personnel. La troisième, quant à elle, concernera la levée d'environ 50 millions d'euros via une introduction en Bourse (IPO), à la condition que les marchés financiers le permettent.

Selon L'Echo, aucun timing n'a encore été fixé pour une IPO mais Bruno Colmant, ex-banquier et ancien dirigeant d'Euronext Bruxelles, est président du conseil d'administration d'I-care depuis mai, avec notamment la mission d'accompagner le processus.

