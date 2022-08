Fastned, exploitant de bornes de recharge pour voitures électriques, augmente ses tarifs aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Suisse, en raison de la forte augmentation des prix de l'énergie, annonce l'entreprise néerlandaise lundi.

En Belgique, brancher sa voiture aux bornes Fastned coûtera 0,75 euro par kilowattheure, soit près de 9% de plus que le tarif précédent (0,69 euro). Pour les détenteurs d'une carte de membre, le tarif en Belgique augmente de 11%, passant de 0,45 euro à 0,5 euro par kWh. Le prix de l'abonnement reste lui inchangé, à 11,99 euros par mois.

Il s'agit de la deuxième hausse des prix chez Fastned. En raison de l'augmentation des prix de l'énergie et de leur volatilité, la société reverra ses tarifs sur base mensuelle et les adaptera si nécessaire.

La France reste épargnée pour l'instant. Fastned compte 13 bornes de recharges en Belgique, toutes situées en Flandre.

En Belgique, brancher sa voiture aux bornes Fastned coûtera 0,75 euro par kilowattheure, soit près de 9% de plus que le tarif précédent (0,69 euro). Pour les détenteurs d'une carte de membre, le tarif en Belgique augmente de 11%, passant de 0,45 euro à 0,5 euro par kWh. Le prix de l'abonnement reste lui inchangé, à 11,99 euros par mois. Il s'agit de la deuxième hausse des prix chez Fastned. En raison de l'augmentation des prix de l'énergie et de leur volatilité, la société reverra ses tarifs sur base mensuelle et les adaptera si nécessaire. La France reste épargnée pour l'instant. Fastned compte 13 bornes de recharges en Belgique, toutes situées en Flandre.