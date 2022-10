A Asse, Delhaize a officiellement inauguré sa nouvelle usine de mise en bouteilles de vin.

Le vin a toujours occupé une place centrale chez Delhaize. Déjà en 1880, le distributeur possédait sa propre usine d'embouteillage à la rue Osseghem, à Bruxelles. Avec une superficie de 9.500 m2, la nouvelle usine - qui représente un investissement de 30 millions d'euros - est désormais la plus grande du Benelux. "Et nous sommes le plus grand embouteilleur de Belgique", a déclaré Koen Desmet, le directeur du site, lors de l'inauguration. Le complexe de Delhaize est construit dans le sol, ce qui permet de maintenir une température stable autour de 17 °C, en hiver comme en été, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'air conditionné ou au chauffage. "Idéal pour le vin", souligne-t-on chez Delhaize. Les vins distribués par la chaîne de supermarchés arrivent en vrac de divers vignobles du monde entier dans des camions-citernes ou par conteneurs. Ils sont stockés dans de grands fûts (l'usine compte 145 cuves) jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être mis en bouteille. Le chai permet de mettre en bouteille l'équivalent de 14 piscines olympiques par an et peut stocker jusqu'à 3 millions de litres de vin. "18.000 bouteilles sont embouteillées par heure", précise Koen Desmet. L'usine a également investi dans des systèmes durables tels que la récupération de l'eau et de la chaleur pour le nettoyage et le chauffage du bâtiment. La nouvelle installation possède quatre lignes de production dédiées aux divers formats de bouteilles. L'enseigne propose près de 150 vins différents qui seront mis en vente dans les magasins Delhaize mais aussi dans d'autres enseignes d'Ahold Delhaize, comme Albert Heijn. La moitié des bouteilles de vin vendues chez Delhaize proviennent de sa propre usine d'embouteillage.