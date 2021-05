Une entreprise saine entretient une culture de confiance et non de contrôle, telle est la conviction Sigrid Janseger, Directrice des ventes chez le développeur de logiciels de gestion Exact.

"La plupart des personnes ont de bonnes intentions" est sa devise, d'après l'ouvrage "Humanité, une histoire optimiste" écrit par Rutger Bregman. Le livre affirme que les personnes ne sont pas enclines à commettre de mauvaises actions, en particulier dans des situations de crise, une pensée partagée par de nombreux philosophes et décideurs politiques pendant des décennies. De plus, Bregman délivre le message que c'est dans la nature des personnes de faire ce qu'il faut. Cette vision devrait également être le point de départ pour une politique de ressources humaines réussie.

Sigrid Jansegers croit depuis longtemps en la bonté naturelle des personnes. La période récente au cours de laquelle les employés ont gagné la confiance de leur organisation en étant très productifs depuis leur maison a renforcé sa conviction. La crise du coronavirus a obligé les organisations à découvrir et à appliquer de nouvelles méthodes de direction. Les derniers mois ont d'ailleurs donné raison à l'hypothèse de Bregman. "La pandémie a brisé une ancienne image. Lorsque les employés ont été contraints de travailler à domicile, il est apparu plus clairement que jamais que les gens sont dévoués et font un excellent travail. Ils sont entièrement dignes de confiance", explique Sigrid Jansegers.

C'est pourquoi il est plus que jamais temps d'adopter des politiques fondées sur une image positive des personnes. Les entreprises se doivent de donner à leurs employés plus d'outils que de simples règles imposées. À l'aide de trois citations tirées de "Humanité, une histoire optimiste", Sigrid Jansegers donne sa vision de la manière de traiter avec ses employés.

Ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Il se peut que leurs goûts ne soient pas les mêmes. "Par le passé, de nombreux services de ressources humaines ont favorisé une approche unique qui ne fonctionne plus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent composer leur propre régime d'avantages sociaux. C'est logique, car chaque personne est différente et a des besoins différents. Pour les jeunes, les vacances supplémentaires peuvent être une priorité, tandis que les employés plus âgés peuvent considérer leur pension comme plus importante.

Quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup d'Exacters différents avec beaucoup de caractères différents. Il est dès lors dangereux de compléter par soi-même ce dont vous pensez que le personnel a besoin. Souvent, la perception des personnes ne correspond pas à la réalité. Il est important de poser des questions et de découvrir ce que les employés veulent vraiment. Une attitude curieuse devrait être récurrente dans tous les aspects de la politique et de la direction des ressources humaines. Je veux offrir plus de flexibilité, afin que les personnes puissent faire leurs propres choix."

Il est plus facile de rendre compliqué des choses simples que de rendre simple des choses compliquées

"Nous devons nous défaire de tout ce que nous avons construit en RH et prendre des repères complètement nouveaux, maintenant que la majorité des managers osent fonctionner sur base de la confiance. Cela nécessite cependant un nouveau type de leadership : moins hiérarchique et plus compatissant.

Ce qui est difficile, c'est que la confiance va et vient. Les dirigeants ont parfois du mal à mettre en oeuvre de nouvelles idées, comme un horaire flexible. La raison réside principalement dans le fait que leur confiance a été ébranlée dans le passé, par un collègue qui ne respectait pas certaines règles, par exemple. Il faut beaucoup de temps pour lâcher prise et faire un nouveau pas en avant. Alors que les autres se sont conformés très gentiment aux règles. Si vous êtes une entreprise innovante, vous devez donner de l'espace aux gens. C'est ce que nous voulons faire."

Si nous "croyons" que la plupart ses gens sont mauvais, c'est ainsi que nous allons nous traiter mutuellement

"Les politiques RH ont traditionnellement été largement construites sur les quelques employés qui - consciemment ou inconsciemment - ne suivent pas certaines méthodes, règles ou pratiques. Cela conduit à des systèmes bureaucratiques et de longs processus d'approbation destinés à garantir que les employés ne peuvent pas tricher lorsqu'il s'agit de rembourser des voyages ou des dépenses, par exemple. Il y a de fortes chances que ces processus chronophages se fassent au détriment de la productivité et de la satisfaction professionnelle des employés, alors que 97 % d'entre eux ne trichent jamais.

C'est pourquoi je préconise de faciliter les processus et de ne pas contrôler sans cesse les personnes. Il y a beaucoup plus à gagner en faisant confiance à ses employés et à accepter que les choses se passent parfois mal, qu'à investir beaucoup d'énergie dans une poignée de personnes qui prennent parfois délibérément quelque chose qui ne leur appartient pas. En offrant la confiance, on obtient des collègues motivés, et le prix à payer est relativement faible."

