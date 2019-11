La pension de retraite de l'indépendant

Le régime de pension des indépendants s'applique aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux conjoints aidants. De plus, au sein de ce régime, les conjoints d'un indépendant peuvent avoir droit après le décès de celui-ci à une allocation de transition ou à une pension de survie, et les anciens conjoints d'un indépendant peuvent obtenir une pension de divorcé.

3.1 Comment se calcule votre pension ? Votre pension de retraite d'indépendant est calculée comme un pourcentage du revenu professionnel moyen sur toute votre carrière d'indépendant. Dans le cas d'une carrière complète de 45 ans, ce pourcentage correspond à 60 % ou 75 %, suivant votre situation familiale. Si la carrière est inférieure à 45 ans, la pension sera réduite proportionnellement. Ce lien entre le revenu professionnel et la pension est cependant fortement atténué par des minima et maxima de pension. Résumons le calcul en quelques étapes claires.

...

