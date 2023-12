Pour assurer la pérennité des retraites, il est impératif de promouvoir l’emploi des travailleurs plus âgés

Améliorer les perspectives professionnelles et les conditions de travail des travailleurs plus âgés est crucial pour renforcer la viabilité des systèmes de retraite et remédier aux pénuries de main-d’œuvre.

D’ici à 2050, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus devrait atteindre 27 % dans les pays de l’OCDE. Ainsi, afin d’assurer la pérennité des systèmes de retraite et de pallier les déficits de main-d’œuvre, il est impératif de promouvoir l’emploi et l’employabilité des travailleurs plus âgés.

Le Panorama des pensions 2023 révèle que de nombreux pays de l’OCDE ont pris des mesures pour repousser l’âge légal de départ à la retraite, restreindre les possibilités de retraite anticipée, et encourager les travailleurs à prolonger leur vie professionnelle tout en renforçant leurs compétences. L’objectif est d’améliorer l’employabilité, la mobilité professionnelle, et l’offre de main-d’œuvre chez les travailleurs plus âgés.

Dans 23 des 38 pays de l’OCDE, l’âge normal de la retraite devrait être repoussé, atteignant en moyenne 66,3 ans pour les hommes et 65,8 ans pour les femmes débutant leur carrière aujourd’hui. Dans certains pays tels que le Danemark, l’Estonie, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède, cet âge pourrait même dépasser les 70 ans si les gains d’espérance de vie prévus se matérialisent conformément aux prévisions législatives.

Taux d’emploi des 55-64 ans

Le taux d’activité des travailleurs plus âgés a considérablement augmenté dans les pays de l’OCDE, avec un taux d’emploi des 55-64 ans atteignant un record de 64 % au deuxième trimestre 2023, soit une hausse d’environ 8 points par rapport à il y a dix ans. Néanmoins, de nombreux travailleurs plus âgés éprouvent toujours des difficultés à maintenir leurs compétences à jour, à accéder à des emplois de qualité, et risquent de percevoir une pension insuffisante à la retraite en raison de carrières professionnelles courtes et irrégulières.

Formation et promotion de la santé au travail

Mathias Cormann, Secrétaire général de l’OCDE, souligne que la réforme des retraites ne peut à elle seule atténuer les effets du vieillissement démographique et de l’augmentation de l’espérance de vie sur la viabilité des systèmes de retraite. Il insiste sur la nécessité d’une action ciblée, notamment en matière de formation et de promotion de la santé au travail, afin d’améliorer les perspectives professionnelles des travailleurs plus âgés tout en assurant la viabilité financière des systèmes de retraite et une pension décente pour les bénéficiaires.

L’édition de cette année du Panorama des pensions se penche sur les implications des mesures spécifiques régissant la retraite des travailleurs exerçant des métiers dangereux ou pénibles dans les pays de l’OCDE, notamment les départs anticipés prévus par des régimes spéciaux ou des dispositions dérogatoires au régime général.

Améliorer la réglementation du temps de travail

La prévention des problèmes de santé et la reconversion pour libérer les travailleurs de professions pénibles avant que leur santé ne se détériore trop sont cruciales. Il est préconisé de prioriser l’accompagnement des personnes souffrant de problèmes de santé d’origine professionnelle par le biais des régimes d’assurance-maladie professionnelle, d’assurance maladie et d’assurance-invalidité, plutôt que par des régimes spéciaux d’assurance vieillesse pour les professions dangereuses ou pénibles. En outre, améliorer la réglementation du temps de travail, renforcer la sécurité sur le lieu de travail, et accroître le rôle des organismes d’inspection du travail et des services de médecine du travail serait bénéfique.