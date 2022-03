Pour sa version 2022 (la première date de 2015), la Chimay Grande Réserve Barrique est l'exemple parfait du mariage entre l'excellence du nord et du sud du pays

La sortie d'une nouvelle Chimay est toujours un événement vu l'histoire d'amour entre les Belges et la brasserie de l'abbaye de Scourmont. Pour sa version 2022 (la première date de 2015), la Chimay Grande Réserve Barrique est l'exemple parfait du mariage entre l'excellence du nord et du sud du pays. Le groupe Chimay dont les activités ont débuté en 1850 s'est associé avec la famille Leclef, propriétaire de la Brasserie Het Anker (sixième génération aux commandes) à Malines et de la distillerie De Molenberg. La Chimay bleue a ainsi été refermentée pendant six mois dans les barriques qui ont servi à élaborer le Gouden Carolus Single Malt. Les bouteilles numérotées sont en vente depuis ce lundi.