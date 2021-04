Début mai, la brasserie de l'abbaye de Scourmont ajoutera une cinquième trappiste à sa gamme : la Chimay 150 qui endossera la couleur verte. Une blonde qui sera la plus forte des cinq.

Comme l'ensemble de ses collègues, la brasserie Chimay a connu une année 2020 difficile en raison de la fermeture de l'horeca. Elle a enregistré une baisse des ventes de 9 %. Si les chiffres financiers 2020 ne sont pas encore communiqués, ceux de 2019 suffisent pour se faire une idée. Durant cet exercice, la brasserie avait enregistré un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros pour 190.00 hectolitres produits. Pour 2021, la brasserie a prévu un budget prudent et conservateur basé sur les volumes de 2020.

Mais alors que l'horeca s'apprête à rouvrir ses terrasses, Chimay en profite pour élargir sa gamme. A côté de la dorée (blonde - 4,8 % alcool), rouge (brune - 7 %), triple ou blanche (blonde - 8 %) et bleue (brune - 9 %), elle va sortir la verte ou Chimay 150 (blonde - 10 %).

"Il s'agit de la bière que nous avions produite en édition très limitée pour nos 150 ans en 2012, explique Xavier Pirlot, directeur général Bières et Fromages de Chimay. Elle a eu un très grand succès à l'époque et nous était régulièrement demandée depuis. Elle est donc très attendue par le public. C'est une bière qui complète parfaitement notre gamme. Elle est très parfumée, florale et épicée. Elle n'a pas l'amertume de nos autres blondes et devrait nous permettre d'attirer de nouveaux clients."

Cette Chimay 150 sera réservée jusqu'en septembre à l'horeca et aux drink-centers spécialisés. Tout le mois de mai, elle se découvrira exclusivement dans la région de Chimay : dès le 4 au Discobeer, le drink-center du groupe, dès le 8 à l'Auberge de Poteaupré, la brasserie-hôtel-restaurant du groupe. Et dès le mois de juin dans toute la Belgique.

Pour l'anecdote, sachez que la Chimay bleue demeure la championne toutes catégories de la brasserie avec 55% des volumes écoulés.

