La Malterie du Château (Castle Malting) vient d'être partiellement rachetée par le français Soufflet, n°2 mondial du secteur.

Créée en 1868 à Beloeil, la Malterie du Château est l'une des plus anciennes du monde. Tombée en désuétude, elle a été relancée il y a un peu plus de 20 ans par Jean-Louis Dourcy. Spécialisée dans la production d'une centaine de malts principalement destinés aux brasseries artisanales, elle a décroché l'an dernier le titre de meilleure malterie du monde. Bloquée dans son développement, la Malterie du Château vient d'être partiellement rachetée parSoufflet, le n°2 mondial. Le groupe français a fait main basse sur la division Castle Malting. Jean-Louis Bourcy demeure propriétaire des divisions Castle Ingredients et Castle Dairy et continuera à gérer l'ensemble. La Malterie du Château emploie 120 personnes sur trois sites (Ghlin, Hombourg et Beloeil).