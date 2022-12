C'est le dixième investissement du holding belge qui s'est spécialisée dans la prise de participation dans des entreprises alimentaires disruptives et durable. La dernière est une start up danoise qui veut révolutionner l'industrie aromatique, en commençant par le houblon.

Newtree Impact, la société d'investissement pilotée par Benoît de Bruyn, a participé à un tour de table au côté de l'Institut danois BioInnovation, de l'entreprise allemande Symrise et du fonds de venture capital Nordic Foodtech pour investir 6,4 millions d'euros dans la start up danoise EvodiaBio. L'apport de Newtree Impact est de 0,7 millions d'eurosEvodiaBio est une spin off de l'université de Copenhague qui a développé une technologie unique qui permet de produire des molécules aromatiques au départ de la levure de boulangerie. "L'université de Copenhague a développé un processus de fermentation de précision, dans lequel on arrive à extraire les molécules aromatiques du houblon et à les multiplier dans un petit réacteur ", explique Benoit de Bruyn."Elle révolutionne la manière de produire des arômes naturels et de manière durable, et plus particulièrement dans le marché en forte croissance de la bière sans alcool", poursuit-il.Problème de houblonLa bière sans alcool est un marché en pleine croissance qui devrait atteindre 15 à 20% du marché brassicole mondial, mais le produit a un handicap : "50% des consommateurs pensent que la bière sans alcool est de moindre qualité à cause de son manque de goût, observe le patron de Newtree Impact. Le processus qui retire l'alcool de la bière arrive en effet en fin de course, et il enlève en même temps une bonne partie de l'arôme de houblon".L'invention danoise permettrait donc d'offrir une bière sans alcool gouteuse, mais aussi de résoudre un problème environnemental. Le houblon aromatique est en effet principalement cultivé sur la côte ouest des États-Unis. Cela suppose donc d'importants coûts de transports et de conservation (dans des réfrigérateurs). Et par ailleurs, la culture même du houblon consomme énormément d'eau. Pour produire un kilo de houblon, il faut au total 2,7 tonnes d'eau.L'arôme de substitution produit par EvodiaBio est déjà testé en grandeur réel chez des brasseurs danois (un des administrateurs de la société est d'ailleurs Flemming Bessenbacher, le président de Carlsberg) et il devrait partir à la conquête du marché international l'an prochain. Plateforme prometteuse"Cet investissement correspond exactement à notre objectif, se réjouit Benoît de Bruyn : avoir un impact sur l'environnement et être disruptif". La société danoise réduit en effet considérablement l'utilisation des terres, la consommation d'eau et les émissions de CO2 par rapport à la culture traditionnelle du houblon. Et elle devrait dupliquer son processus dans d'autres marchés : "c'est une plateforme très intéressante, qui permet de produire des produire des arômes pour le secteur alimentaire, mais aussi la parfumerie...toutes les substances aromatiques peuvent être concernée", ajoute Benoît de Bruyn.EvodiaBio est le dixième investissement de Newtree Impact depuis son lancement en 2021.