En présentant la N60, sa troisième et toute nouvelle moto électrique ce 16 mai, Saroléa part à l'assaut des routes américaines. Une nouvelle étape pour la marque belge, pilotée par les frères Robbens.

Des motos 100% électriques

En novembre 2017, dans un des stands de Spa Francorchamps, réservé pour le Spark E#Day, un événement dédié à la mobilité électrique, une Saroléa SP7 patiente à côté d'une voiture monoplace. Une fois sur le circuit, elle prouve qu'elle n'a rien à envier aux autres motos thermiques: Torsten et Bjorn Robbens, les repreneurs de la marque wallonne, ont réussi leur pari lors de cette présentation de leur premier bolide. " Nous avons développé des machines spécialement conçues pour la compétition, explique Bjorn. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de compétition internationale pour des motos électriques, sauf le TT Zero sur l'île de Man. " En 2016, ils décident donc de développer une moto de route, la MANX7, au look très proche du premier modèle. " Mais certains de nos clients p...