Après la reprise avortée de la compagnie pétrolière belge Euronav par la norvégienne Frontline, la famille Saverys, qui contrôle un quart d'Euronav par le biais de son groupe de transport maritime CMB (Compagnie maritime belge), expose sa vision future de l'entreprise.

Euronav doit rester une compagnie indépendante qui à long terme doit chercher à diversifier et à verdir sa flotte, indique la Compagnie maritime belge (CMB) dans un communiqué envoyé jeudi soir après Bourse.

La famille Saverys défend également son point de vue de remplacer le conseil d'administration. "Seule une nouvelle hiérarchie sera à même de maintenir l'entreprise sur les rails après cette procédure agitée, de ramener la sérénité autour de la stratégie à venir, et d'initier un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes qui permettra de discuter des alternatives stratégiques pour Euronav", explique-t-on.

Le 9 janvier, Frontline annonçait qu'elle renonçait à ses plans de fusion avec Euronav. Mais l'histoire n'allait pas s'arrêter là. Le conseil d'administration en place chez Euronav continuait à défendre une vente à Frontline et a même lancé une procédure d'arbitrage, dans laquelle il sollicitait un dédommagement. Il a été débouté le 8 février.

"Les actes et la communication du conseil d'administration actuel montrent que ses membres sont intrinsèquement liés à une combinaison avec Frontline, et qu'ils continuent à la soutenir. Maintenant que ce rapprochement a échoué, la CMB juge vital que les actionnaires d'Euronav entament une nouvelle discussion sur la composition du conseil d'administration", indique la CMB.

Cette dernière est favorable à court terme à une position de "stand-alone" de la compagnie, pour, à long terme, tendre vers la diversification et le verdissement de la flotte. Selon la CMB, il n'est pas indispensable de fusionner l'entreprise avec une autre compagnie pétrolière pour créer de la valeur ajoutée pour les actionnaires. "Même si d'autres actionnaires peuvent avoir une autre vision", concède la Compagnie.

Une fois le nouveau CA installé, la CMB souhaite se rassembler pour examiner si de nouveaux investissements sont nécessaires afin de diversifier la flotte, par exemple pour d'autres segments de marchés, et afin d'accélérer le verdissement.

La famille Saverys cherchera à remplacer tout le conseil d'administration lors d'une assemblée générale extraordinaire, le 23 mars. Outre Marc Saverys, l'actionnaire majoritaire des sociétés CMB et Euronav, elle propose la nomination du directeur de la CMB Patrick De Brabandere et de trois administrateurs indépendants, à savoir Julie De Nul (CEO de Jan De Nul Dredging), Catharina Scheers (dirigeante de Fast Lines Belgium) et Patrick Molis (président de la Compagnie Nationale de Navigation et directeur de Sabena Technics).

