C'est ce qui ressort d'un classement publié par le centre d'évaluation des données de crash aérien. La compagnie néerlandaise KLM occupe la deuxième place de ce classement.

L'entreprise Emirates a à nouveau été classée comme la compagnie aérienne la plus sûre au monde par le centre d'évaluation des données de crash aérien (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre -JACDEC), rapporte l'agence de presse dpa.

Le premier opérateur d'Airbus A380- l'avion passager à la plus grande capacité - a à nouveau défendu son rang dans l'enquête portant sur 25 compagnies aériennes, menée par ce centre basé à Hambourg en Allemagne.

Avec un index de risque de 95,05%, Emirates se classe devant son rival le plus proche, KLM (93.31%), suivi par JetBlue (91,61%), Delta (91.55%) et easyJet (91,28%).

Pour la première fois, JACDEC a aussi publié des index régionaux. En Europe, KLM (93,31%) se hisse en première place, devant Finnair (93,16%), Air Europa (93,12%), Transavia (92,83%), easyJet (91,28%) et Norwegian (90,95%). Au niveau régional, Emirates se classe toutefois derrière une autre compagnie du Golfe, Etihad Airways, qui en raison de sa taille n'accède pas au classement mondial.

L'entreprise Emirates a à nouveau été classée comme la compagnie aérienne la plus sûre au monde par le centre d'évaluation des données de crash aérien (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre -JACDEC), rapporte l'agence de presse dpa. Le premier opérateur d'Airbus A380- l'avion passager à la plus grande capacité - a à nouveau défendu son rang dans l'enquête portant sur 25 compagnies aériennes, menée par ce centre basé à Hambourg en Allemagne. Avec un index de risque de 95,05%, Emirates se classe devant son rival le plus proche, KLM (93.31%), suivi par JetBlue (91,61%), Delta (91.55%) et easyJet (91,28%). Pour la première fois, JACDEC a aussi publié des index régionaux. En Europe, KLM (93,31%) se hisse en première place, devant Finnair (93,16%), Air Europa (93,12%), Transavia (92,83%), easyJet (91,28%) et Norwegian (90,95%). Au niveau régional, Emirates se classe toutefois derrière une autre compagnie du Golfe, Etihad Airways, qui en raison de sa taille n'accède pas au classement mondial.