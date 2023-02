La célèbre biscuiterie demeure bruxelloise et familiale mais une des deux branches de la famille se retire du capital.

L'information a été révélée par nos confrères de L'Echo: la biscuiterie artisanale Dandoy va entrer dans une nouvelle ère. Jusqu'ici, Catherine et Christine Rombouts, descendantes du fondateur Jean-Baptiste Dandoy (1829) et représentantes de la sixième génération, détenaient à parité la très vaste majorité des parts. La branche incarnée par Christine a décidé de se retirer de l'aventure. Ses parts ont été rachetées par Catherine, son mari Bernard Helson et leurs trois enfants, avec création d'un nouvel holding appelé Dandoy Family. Alexandre et Antoine Helson, devenus co-CEO il y a un an, entendent mettre en oeuvre un plan de développement qui passe, entre autres, par une certification B Corp.