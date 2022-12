Les coûts horaires de la main-d'oeuvre les plus élevés parmi les États membres de l'Union européenne ont été enregistrés au Luxembourg (48€), au Danemark (46€) et en Belgique (40€50).

Eurostat, l'agence de statistiques européenne, a publié hier sa dernière étude sur les coûts de la main-d'oeuvre en Europe. Des résultats qui montrent que la Belgique reste l'un des pays où la main-d'oeuvre coûte le plus cher.

L'agence européenne publie en effet tous les quatre ans une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre à long terme (LCS) dans chaque Etat membre. Les données sont collectées par les instituts nationaux de statistiques, dans la plupart des cas sur la base d'échantillons aléatoires stratifiés d'entreprises, limités aux entreprises comptant au moins dix salariés.

Ainsi, en 2020, le coût horaire moyen de la main-d'oeuvre dans l'Union européenne était de 28€90. Parmi les États membres, les coûts horaires de la main-d'oeuvre les plus élevés ont été enregistrés au Luxembourg à hauteur de 47€68, au Danemark (45€67) et en Belgique (40€52).

Par rapport à la précédente enquête, réalisée donc il y a quatre ans, en 2016, le coût horaire de la main-d'oeuvre a augmenté dans la plupart des pays membres. Le Luxembourg a enregistré une hausse de 22% entre 2016 et 2020, le Danemark - qui était devant le Luxembourg en 2016 - une hausse de 8,5% et la Belgique, de 5%.

Si on remonte encore un peu plus loin, en 2012, la Belgique était même le deuxième pays européen où la main-d'oeuvre coûtait le plus cher, derrière le Danemark et devant la Suède. Enfin, parmi les rares pays où le coût de la main-d'oeuvre a baissé, on retrouve la Grèce et Malte, qui ont connu des situations économiques très compliquées ces dernières années.

Une grande disparité Nord/Sud, Ouest/Est

L'Union reste très inégale sur le marché du travail. La coupure entre les Etats membres du Nord-Ouest et ceux du Sud et de l'Est est très marquée. Ainsi, en 2020, en dessous de la moyenne européenne, on retrouve des pays comme l'Espagne (coût horaire de la main-d'oeuvre à 23€), le Portugal (15€16) ou la Grèce (13€76). Et ce sont les pays de l'Est qui ferment la marche, où les chiffres les plus bas ont été enregistrés en Bulgarie (6€57), en Roumanie (8€22) et en Hongrie (9€78).

Malgré tout, les écarts se réduisent doucement. Ainsi, les niveaux les plus élevés enregistrés pour le Luxembourg étaient 7,3 fois supérieurs aux plus bas enregistrés pour la Bulgarie, tandis qu'en 2016, les niveaux les plus élevés enregistrés pour le Danemark étaient 9,5 fois supérieurs aux plus bas (pour la Bulgarie).

Les disparités sont nettement moins importantes lorsque les coûts horaires de la main-d'oeuvre tiennent compte des différences de prix entre les pays, et donc du coût de la vie.

Ainsi, lorsque les coûts horaires de la main-d'oeuvre sont exprimés en standard de pouvoir d'achat (SPA) - une unité monétaire artificielle qui signifie qu'un SPA peut acheter la même quantité de biens et de services dans chaque pays - les résultats sont bien différents. En SPA, les coûts horaires de la main-d'oeuvre varient de 11,9 en Bulgarie à 36,1 au Luxembourg en 2020.

Dans ce classement, l'Allemagne se retrouve deuxième (35,61 SPA), la Belgique troisième (35,57), et la France quatrième (34,67).

