Renewi, un de nos nominés pour les Trends Impact Awards, a obtenu un prêt de 40 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Lors des Trends Impact Awards, Renewi, un acteur de premier plan dans le secteur de la valorisation des déchets en Europe, s'était illustré en participant à un projet commun, avec deux autres sociétés Raff Plastics et VinylPlus : VinylPlus Med. L'objectif du projet VinylPlus Med est de recycler les déchets médicaux sans risque (DMSR) en produits utiles à destination des hôpitaux. Dans cette collaboration, Renewi fournissait les conteneurs de collecte et garantissait le respect des procédures.

A ce moment-là, Dries De Pauw, directeur du marketing et des ventes (Renewi), confiait à Trends : "Les DMSR sont essentiellement constitués de matériaux utilisés une seule fois, sans avoir été mis en contact direct avec le patient, ou qui n'ont été en contact avec un patient non infectieux que pendant une courte période. Ils sont généralement composés d'une seule couche de PVC, ce qui facilite les opérations de recyclage mécanique, respectueux de l'environnement. De plus, le PVC est un plastique qui peut être recyclé huit à dix fois sans perte de qualité."

40 millions d'euros de prêt

Aujourd'hui, la Banque européenne d'investissement (BEI) va prêter 40 millions d'euros à la société spécialisée dans le recyclage des déchets. Ces fonds serviront à financer la construction de nouvelles installations de tri des déchets en Belgique, pour répondre au règlement Vlarema 8. D'autres avancées sont prévues aux Pays-Bas, pour le recyclage des plastiques et la transformation des déchets alimentaires périmés en gaz.

"Renewi se réjouit d'avoir l'aval et le soutien de la BEI à l'appui de ces investissements dans des infrastructures vertes essentielles aux Pays-Bas et en Belgique, s'enthousiasme Annemieke den Otter, directrice financière chez Renewi. Le développement de l'économie circulaire est essentiel pour lutter contre les changements climatiques et il est nécessaire d'investir massivement dans des technologies de pointe pour soutenir la transition vers une réutilisation accrue des matériaux. En tant que partenaire privilégié de la valorisation des déchets dans toute l'UE, nous avons l'ambition de soutenir cette transition qui s'accélère, en poursuivant nos investissements et nos innovations, et nous espérons renforcer notre coopération avec la BEI au fil du temps. "

Ce prêt de la BEI s'ajoute aux 100 millions d'euros d'investissements approuvés par le conseil d'administration de Renewi.

Renewi entend devenir la principale entreprise de valorisation des déchets dans les économies circulaires les plus avancées du monde. L'entreprise, dont le siège est situé en Angleterre, s'appuie sur l'innovation et les technologies les plus récentes pour transformer les déchets en matériaux utiles (papier, métaux, plastiques, verre, bois, matériaux de construction, compost et produits énergétiques). Renewi emploie plus de 6.500 personnes dans six pays d'Europe et au Royaume-Uni.

(sources: communiqué et Belga)

