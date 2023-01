Les vols mondiaux pour les avions d'affaires ont augmenté de 10% en 2022 par rapport à l'année précédente.

L'utilisation des jets privés qui a augmenté lors de la pandémie de coronavirus ne montre aucun signe de ralentissement, alors que les passagers reviennent vers les compagnies aériennes commerciales, selon le Financial Times.

Les vols mondiaux pour les avions d'affaires ont augmenté de 10% en 2022 par rapport à l'année précédente et étaient de 14% supérieurs à ceux d'avant la pandémie en 2019, selon la société de données aéronautiques WingX. Richard Koe, directeur général de WingX, a déclaré que la demande de jets privés avait été "record" au cours des deux dernières années.

Les réservations de vols privés ont commencé à s'accélérer en 2020 alors que les voyageurs fortunés et d'affaires cherchaient à éviter les foules et les restrictions Covid-19 en place dans les compagnies aériennes. Les pénuries de pilotes et les réductions de service dans les petits aéroports ont également attiré des voyageurs privés.

La demande pour les jets privés reste forte malgré la hausse des coûts et les inquiétudes concernant les taux d' émissions de carbone par passager beaucoup plus élevés des avions privés que les avions commerciaux ou les trains.

L'utilisation des jets privés pourrait atteindre un plateau à mesure que le kérosène et les autres coûts grimpent.

Les locations de jets privés prépayés ont augmenté de 21% pour atteindre un prix horaire moyen de 11.748 dollars de décembre 2021 à décembre 2022, selon Private Jet Card Comparaisons, un service de conseil.

En décembre, les vols sur jets d'affaires et turbopropulseurs ont diminué de 2 % par rapport à décembre 2021 mais ils sont restés supérieurs de 15 % à ceux de décembre 2019, selon WingX.

Près des trois quarts des voyageurs en jet privé ne compte pas diminuer leurs vols en avions privés selon un récent rapport de Honeywell. Seulement 4 % ont dit qu'ils s'attendaient à voler moins. "L'inflation n'a jamais affecté le 1%", a déclaré Kevin Singh, président d'Icarus Jet, un courtier en jets privés.

