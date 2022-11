Malgré les fermetures et les turbulences économiques du début de l'année 2022, le commerce électronique belge connaît toujours une croissance régulière.

L'e-commerce continue de séduire les Belges puisque les boutiques en ligne belges enregistrent une hausse de 13% avec plus de 5,8 milliards de transactions par rapport à 2021. Une belle performance malgré le contexte économique.

SafeShops.be, l'association belge du commerce électronique, a compilé toute une série de chiffres pour le premier semestre de cette année dans son baromètre. Celui-ci s'est concentré sur l'activité générée en direct par les boutiques en ligne belges. Les ventes des places de marché de type Amazon, Alibaba ou Bol.com ne sont donc pas prises en compte.

Moins de boutique mais plus de transactions

Deux grandes tendances ressortent de ce baromètre. Du côté des commerçants d'abord, l'association belge du commerce électronique note une baisse de 5,8 % du nombre de commerçants en ligne belges puisque 3.283 d'entre eux ont fermé boutique au cours du premier semestre 2022. "C'est un phénomène auquel on s'attendait", explique Greet Dekocker, Managing Director de SafeShops.be. "Beaucoup d'entreprises ont ouvert une boutique en ligne pendant la crise sanitaire mais certaines ont sous-estimé l'effort et l'investissement que cela demandait", analyse Greet Dekocker. Le marché se stabilise mais on ne parle pas encore de maturité du marché. "L'arrivée de nouvelles technologies ouvrira de nouvelles opportunités. Il y aura de la place pour de nouveaux acteurs, à condition qu'ils s'inscrivent dans une logique d'investissement."

Du côté des consommateurs, ceux-ci continuent d'acheter en ligne malgré la crise économique. Le nombre de transactions a connu une croissance de 12,04 % entre le premier semestre 2021 et les six premiers mois de cette année. "C'est plus que ce à quoi on s'attendait", confie Greet Dekocker.

L'électro profite de la crise

Tous les secteurs ne sont pas concernés par cette hausse. La mode ou l'ameublement de maison et de jardin sont en berne. "Rien d'étonnant, puisque ces secteurs avaient fait des chiffres très importants pendant la crise sanitaire, sans compter que les consommateurs retournent aussi dans les magasins pour les vêtements", analyse la Managing Director de SafeShops.be.

Côté gagnant, l'électro profite de la crise énergétique puisque les Belges recherchent à remplacer les électroménagers par des labels A afin de consommer moins. Le secteur de l'occasion, qui vend aussi largement des articles de mode, connait également une croissance, tout comme les voyages et les loisirs qui font un retour en force dans le paysage en ligne belge.

Exportations en hausse

Si les Belges sont connus pour acheter sur les sites étrangers, les boutiques en ligne belges peuvent compter aussi sur une clientèle étrangère. Greet Dekocker confirme d'ailleurs cette tendance : "Le volume des exportations belges au cours du premier semestre de cette année est sensiblement plus élevé que celui de l'année dernière. Nous nous attendons donc à une confirmation de cette tendance pour le reste de l'année 2022."

Côté paiement, Bancontact reste le moyen de paiement privilégié pour les achats en ligne. 60,55 % de tous les paiements sont effectués via Bancontact. En outre, la valeur moyenne du panier d'achat reste stable, à 77 euros. L'inflation ne semble donc pas (encore) avoir de conséquence sur le comportement d'achat en ligne des Belges. "Il faudra attendre quelques mois avant de le confirmer", souligne Greet Dekocker.

