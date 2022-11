Bientôt le mois de décembre pointera son nez, avec dans son sillage comme un petit vent glacial de dépenses en cadeaux et de tickets de caisses kilométriques... Mais cette année, oserons-nous dépenser sans compter?

Selon le dernier sondage du courtier en assurances HelloSafe, 47% des Belges envisagent de dépenser moins pour ces fêtes de fin d'année qu'en 2021. C'est en Wallonie que la baisse du pouvoir d'achat se fait le plus ressentir puisque 67% des répondants disent vouloir dépenser moins cette année que l'an dernier. A Bruxelles et en Flandre, cette diminution est moins marquée car "seulement" 37% et 36% de répondants envisagent de dépenser moins, contre 35% à Bruxelles et 30% en Flandre qui, eux, ont décidé d'augmenter leur budget cadeaux pour cette période festive. Finalement 27% (Bruxelles) et 34% (Flandre) disent qu'ils dépenseront la même somme qu'en 2021.

St Nicolas dans le viseur

HelloSafe souligne que c'est la Saint-Nicolas qui risque de faire les frais de cette volonté de moins dépenser. Si après la pandémie le budget moyen alloué aux cadeaux pour la Saint-Nicolas avait connu une hausse de 21% en 2021, l'enveloppe du grand saint fait grise mine en 2022 et pourrait bien repasser sous la barre des 60 euros. "De fait, les répondants à notre sondage disent vouloir dépenser en moyenne 55 euros par enfant pour la Saint-Nicolas, un budget en baisse de 19% par rapport à 2021" souligne le courtier en assurances.

Comment se répartira cette baisse du pouvoir d'achat pour la Saint-Nicolas ? Pour près de 35% des répondants, "offrir moins de cadeaux" sera la meilleure solution cette année pour lutter contre la hausse généralisée des prix, la deuxième solution étant l'achat de cadeaux moins chers (30%). Un quart des Belges (26%) ne comptent rien changer à leurs habitudes d'achat pour cette fête. Seulement 9% des répondants envisagent la seconde main et ses nombreux magasins comme solution anti-crise.

St Nicolas par région

A nouveau, le budget ne sera pas le même aux quatre coins du pays, ou plutôt dans les trois régions de celui-ci. Les petits Wallons, suivis des petits Bruxellois, devraient être les plus gâtés puisque leurs parents envisagent respectivement un budget par enfant de 53,69 euros et 53,41 euros. En Flandre, les parents prévoient de revoir leur budget à la baisse, celui-ci devrait être en baisse de 17% cette année par rapport aux deux autres régions, soit 44,13 euros.

Si 73% des Bruxelles choisiront l'option "offrir moins de cadeaux", ils ne seront que 43% en Wallonie et 40% en Flandre à envisager cette possibilité. Finalement 33% des Wallons et 30% des Flamands ne changeront rien à leur comportement d'achat de cadeaux pour leurs enfants en 2022.

