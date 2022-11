Les prix des jouets augmentent-ils à mesure que Saint Nicolas et la Noël approchent ? On a vérifié l'information.

Les prix des jouets seraient en augmentation à l'approche de la Saint Nicolas et de la Noël, cette hypothèse est-elle vraie ?

Les prix des jouets seraient en augmentation à l'approche de la Saint Nicolas et de la Noël, cette hypothèse est-elle vraie ? Depuis plusieurs années, le magazine français Que Choisir, équivalent de Test Achats en Belgique, suit le prix d'un panier de 34 jouets au jour le jour, du 1er septembre à la fin décembre. Sur les grands sites marchands, les sites spécialisés en jouets et un site de la grande distribution. Que Choisir a observé que les jouets restent à un niveau de prix élevé tout au long du mois de septembre. S'ils commencent à amorcer une baisse régulière dès les premiers jours d'octobre, c'est courant novembre, une fois que tous les catalogues de jouets sont bien en place et distribués, que les prix planchers sont atteints. Ce sont ces catalogues de jouets, en effet, qui fixent les prix. À peu près tous les magasins de jouets se calent sur cette tendance à la baisse, mais elle ne dure pas très longtemps, explique le magazine français. Les prix retrouvent leur plus haut niveau à la mi-décembre. "Attendre le dernier moment pour faire ses achats est donc une très mauvaise idée", en conclut le magazine. Le journal de France 3 le confirme: la meilleure période pour acheter les cadeaux de Noël et les jouets pour la Saint Nicolas, "c'est maintenant!" "Avec les tensions sur certaines matières premières et les transports, il pourrait aussi y avoir des risques de pénurie sur certains produits", explique la journaliste Sophie Lanson qui conseille d'anticiper ses achats tant que la demande n'est pas encore trop grande. Plus les fêtes se rapprochent, plus les prix grimpent. Et c'est d'autant plus le cas sur les e-shops. Selon une étude de l'association de consommateurs Idealo citée par France 3, c'est même dès la dernière quinzaine d'octobre que les cadeaux sont les moins chers. "En ce moment, les magasins dévoilent leurs catalogues de jouets. Concurrence oblige, sur internet, les prix proposés sont tirés vers le bas", analyse Sophie Lanson. Les prix sont donc moins élevés que les dernières semaines avant Noël.Exemples à l'appui: les prix des briques de construction étaient à 91 euros fin octobre, elles montent à 104 euros mi-décembre. Il est parfois possible d'économiser 72 euros pour des consoles de jeu. Il existe plusieurs explications à cette forte variation des prix. "En ce moment, les grandes surfaces diffusent leurs catalogues jeux et jouets. Sur Internet, concurrence oblige, les prix proposés sont tirés vers le bas. Surtout que la demande n'est pas encore très élevée. À l'inverse, plus les fêtes approchent, plus les clients se ruent sur les cadeaux", décrypte Sophie Lanson. Plus la demande est grande, plus les algorithmes font ainsi grimper les prix.Une autre donnée entre en compte cette année dans le budget cadeaux du consommateur belge. Il ne pourra en effet pas éviter la hausse des prix due à l'inflation. Cette hausse est de l'ordre de 6 à 25%. Les prix sont aussi influencés par la logistique et la loi de l'offre et de la demande. Les stocks qui ne désemplissent pas à cause de la crise économique pourraient de ce fait laisser entrevoir de belles promotions. Pour contrecarrer d'éventuelles pénuries et parer à toute éventualité, de nombreux acteurs commerciaux ont en effet créé d'importants stocks. Sauf que les gens achètent aujourd'hui moins qu'avant l'été et que ces marchandises qui coûtent cher à stocker ont du mal à s'écouler. En Belgique, on observe aussi chaque année de nombreuses promotions fin novembre, lors du Black Friday. Un moment propice pour faire ses courses de cadeaux en allégeant la facture de quelques euros. Un message essentiel à donner aux consommateurs est de comparer au maximum l'offre dans les magasins et en ligne. "Car sur certains produits, les différences de prix peuvent être très importantes", explique à Trends Tendances Matthieu Guffens, fondateur de l'app' de comparaison de produits MOSC. Elle propose aux consommateurs de comparer les prix de leur article préféré sur plus d'un millier d'e-shops à l'aide d'un panier unique intelligent. Après quelques jours, un historique des fluctuations des prix apparait afin de surveiller les meilleures offres pour finaliser (ou pas) son achat. Matthieu Guffens donne l'exemple d'un pantalon dont le prix a fortement fluctué en quelques semaines à peine. "Les baisses de prix sont souvent les plus marquées à l'approche des soldes", note-t-il. Nous avons relevé ce jeudi 10 novembre en ligne les prix de différents produits choisis de manière aléatoire pour faire le test. Les différences sont visibles. Pour le jeu de société Stratego Original, le prix passe ainsi de 22,90 euros sur le site Bol.com à 29,95 euros sur Dreamland (+4,95 euros de frais de livraison pour un achat en ligne). La montre Vtech Kidizoom affichée à 64,95 euros sur Dreamland était à l'origine à 74,95 euros chez Broze (prix réduit à 64,95 euros). Le prix dégringole à 59,99 euros chez Fun. Le jeu Mastermind s'affiche à 17,90 euros sur Amazom, contre 28,65 euros sur Bol.com. Notons encore que les achats en ligne ne sont pas nécessairement meilleur marché que les points de vente physiques, surtout s'il y a des coûts d'expédition supplémentaires. Dans certains magasins en ligne, la livraison à domicile est gratuite à partir d'un certain montant d'achat. Dans d'autres, elle est systématiquement facturée.