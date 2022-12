Si nous pouvons garder un enseignement des confinements passés, c'est que les communautés de collègues, d'experts, de partenaires et d'autres entrepreneurs de confiance sont essentielles pour assurer, favoriser et maintenir un environnement de travail productif et sain. La collectivité donne aux membres la possibilité de s'informer mutuellement, de s'inspirer les uns des autres et de construire ensemble un réseau puissant basé sur la profondeur et le partage des connaissances.

Cela s'applique non seulement aux entreprises et aux consommateurs, mais aussi à des secteurs spécifiques à forte intensité de connaissances, aux chercheurs et aux instituts de recherche (tels que les universités), aux services de recherche et de développement (tant dans les entreprises en phase de lancement que dans les grandes entreprises internationales), aux cellules d'innovation du monde des affaires, aux groupes de réflexion, aux centres de recherche indépendants et aux entrepreneurs innovants.

Ne jamais négliger l'importance de la collectivité pour notre société

Michel Leemhuis, CEO de Kadans Science Partner, partage ainsi trois raisons pour lesquelles la collectivité est indispensable à notre société scientifique et innovante.

1. La communauté comme catalyseur d'opportunités Les entreprises et les organisations sont souvent à la recherche de personnes compétentes et talentueuses, et ce n'est un secret pour personne qu'une communauté scientifique offre des possibilités de contacts professionnels utiles. En effet, une communauté peut aider à identifier de nouveaux talents.

De plus, une communauté peut faire passer les efforts d'un individu au niveau supérieur et crée également des opportunités pour construire des réseaux, détecter des financements additionnels, trouver des partenaires supplémentaires, faciliter les opportunités de croissance commerciale et faire progresser la carrière individuelle d'un chercheur.

En résumé, les communautés créent des opportunités nouvelles et passionnantes : grâce à un réseau, vous réunissez des personnes ayant des compétences et des points de vue différents, ce qui accélère le rapprochement entre les connaissances scientifiques, la volonté commune de progresser et le contexte opérationnel du monde des affaires.

La rencontre entre ces secteurs à forte intensité de connaissances crée, en fin de compte, le terrain idéal pour l'innovation : que ce soit pour de nouvelles idées de projets ou des opportunités de carrière individuelles, ou pour des collaborations futures progressives. L'innovation est le point de départ de la conversation, la communauté représente le pont.

2. Se concentrer sur les résultats et les progrès Le résultat et le processus de recherche méritent tous deux une attention importante. Cela vaut tant pour les chercheurs que pour les entrepreneurs. Chaque étape d'un secteur à forte intensité de connaissances bénéficie d'une caisse de résonance. Ici aussi, les communautés font la différence.

Les résultats sont souvent discutés dans un cadre formel, par exemple lors d'une conférence ou d'un événement de réseautage. Mais il est également essentiel d'organiser régulièrement des dialogues créatifs, spontanés et mutuels qui peuvent alors faciliter ou optimiser le processus de recherche. Ces dialogues sont l'occasion de discuter des pistes de recherche possibles afin de stimuler les idées innovantes, sans aucune pression sur les performances. Ces dernières années, ces formes physiques de conversation ont cependant fait défaut, en partie à cause de la pandémie du coronavirus.

Les communautés d'entrepreneurs et de chercheurs ont aujourd'hui de plus en plus de possibilités d'organiser leurs réunions dans des cadres différents. Cela leur permet de simplifier l'accent mis sur le progrès, avec toutes les étapes intermédiaires et les développements associés. Cette orientation crée l'espace nécessaire pour discuter des différentes étapes de la recherche : des percées, aux pièges et aux tournants. L'émerveillement, le doute et la curiosité sont la clé de nouvelles découvertes scientifiques. Sans réunions ou communautés, il est plus difficile de partager cet émerveillement scientifique. Alors, la science stagne et l'innovation est compromise.

Grâce à la recherche, nous trouvons des solutions aux plus grands défis de notre société. Des rencontres créatives tout au long des différentes phases de la recherche stimulent le dialogue sur cette recherche. Le partage des connaissances et la création de collaborations permettent d'élaborer plus rapidement des solutions et des innovations face aux dilemmes d'aujourd'hui.

Plus que jamais, nous sommes d'accord pour dire que les communautés ne sont pas seulement utiles aux chercheurs et aux entrepreneurs en général, mais qu'elles constituent également un facteur indispensable à une recherche innovante et pionnière.

3. Stimuler les innovations scientifiques Ce dont les chercheurs et les organisations commerciales ont besoin pour acquérir des connaissances et développer des idées est la force motrice d'un certain nombre de choses telles que : la confiance, des objectifs communs, une diversité d'idées et l'accès à diverses ressources et informations. En particulier, la science repose sur l'afflux continu de nouvelles connaissances et d'échanges constructifs. Le retour d'information permet donc de progresser.

Les occasions formelles ne suffisent pas à fournir aux chercheurs, aux entrepreneurs et aux réseaux de partenaires communautaires le retour d'information dont ils ont besoin pour progresser. En revanche, les moments de réseautage occasionnel avec des partenaires, d'autres entrepreneurs et des pairs de l'industrie prouvent à quel point l'échange de confiance, de connaissances existantes et de nouvelles perspectives scientifiques est important pour assurer le progrès dans les secteurs à forte intensité de connaissances.

Il existe un besoin standard de connexions et de dialogues quotidiens, tant avec son propre réseau qu'avec des chercheurs et des parties prenantes de différentes communautés scientifiques. Pour les entrepreneurs, ces rencontres sont essentielles pour construire de futures collaborations.

Au lendemain de la pandémie du coronavirus, les scientifiques, les entreprises et leurs communautés ont indiqué qu'il existe plus que jamais un besoin de réunions et d'ateliers (in)formels où les connaissances peuvent être échangées, des collaborations peuvent être établies et de nouvelles idées peuvent être générées. Au sein de Kadans Science Partner, notre objectif est de connecter chaque partie dans un endroit où chacun peut trouver ce qu'il cherche.

Les locataires de Kadans Science Partner sont soutenus autant que possible par les installations que nous offrons. Des entrepreneurs ainsi que des professeurs, des intervenants, des techniciens de laboratoire et des chercheurs sont réunis. Il est indéniable qu'un réseau intercommunicant puisse conduire à de nouvelles percées et à des développements scientifiques.

Par Michel Leemhuis, CEO/Co-propriétaire de Kadans Science Partner

