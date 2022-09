Le spécialiste des technologies vidéo EVS affiche un carnet de commandes record. Il augmente son personnel de 10% et relève ses prévisions.

EVS, le spécialiste des serveurs vidéo, ne connaît pas la crise. Le groupe liégeois a publié voici quelques jours des résultats record. "Les fondamentaux sont tous solides, se réjouit le groupe. Un niveau record de prises de commandes, un chiffre d'affaires historique et un solide bénéfice d'exploitation". "Ces résultats démontrent que nous sommes une société en mode croissance", ajoute la CFO Veerle De Wit. Au premier semestre, EVS a réalisé un chiffre d'affaires de près de 68 millions d'euros (en hausse de 9% par rapport à la période similaire de l'an dernier). Le résultat net reste identique à celui des six premiers mois de 2021, à 15,5 millions d'euros. "L'inflation élevée et globale a clairement un impact négatif sur le coût de nos matériaux et nos coûts salariaux, explique le patron d'EVS, Serge Van Herck. Nous avons commencé à compenser cet impact en appliquant des augmentations de prix. Nous prévoyons que nous devrons continuer à adapter ces prix à l'inflation croissante." Toutefois, le point le plus positif concerne le carnet de commandes. Il affiche lui aussi un montant historiquement élevé, à 88,7 millions d'euros, et cela sans prendre en considération un grand contrat de plus de 50 millions de dollars sur 10 ans avec un important producteur américain et annoncé voici deux semaines. "Nos commandes à long terme augmentent de près de 40% si on y ajoute ce contrat sur 10 ans", observe Serge Van Herck. "Globalement, je continue à faire preuve d'un optimisme prudent quant à notre avenir, poursuit le CEO. Bien que les conditions économiques du marché restent très difficiles avec une inflation élevée, des pénuries de composants et la guerre en Ukraine, j'ai le sentiment que nos clients apprécient de plus en plus la fiabilité, les performances et le caractère innovant de nos produits et de nos services." Preuve de cette confiance, EVS a engagé 70 personnes au cours de cette première moitié de l'année, ce qui représente une augmentation de 10% de l'ensemble du personnel. "Sur la base de ces solides résultats, je suis maintenant plus optimiste pour l'ensemble de cette année, ajoute Serge Van Herck. Nous sommes maintenant suffisamment confiants pour augmenter nos prévisions de revenus pour 2022". EVS table désormais sur plus de 140 millions d'euros, contre 125 millions précédemment.