Jusqu'ici, EVS n'avait jamais signé de contrat dépassant les 15 millions de dollars. L'entreprise liégeoise, spécialisée dans la technologie vidéo en direct, vient d'exploser son plafond en paraphant un partenariat de 10 ans avec un gros acteur américain de diffusion et de production multimédia pour 50 millions de dollars. L'identité du client n'a pas été révélée mais, selon des indiscrétions, il s'agirait d'un groupe qui fait déjà appel à EVS depuis longtemps. Selon Serge Van Herck, le CEO du groupe liégeois, "ce contrat est la conséquence de l'intérêt des géants américains du web pour les droits sportifs et la retransmission sur leurs plateformes de sports américains". Ce partenariat comprend la livraison de la solution LiveCeption pour la production en direct et la gestion des ralentis et des résumés.