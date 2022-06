En cinq ans, les personnes en situation de handicap ont progressé de 10% et représentent désormais un travailleur sur 409.

Intéressante étude que celle menée par Acerta, le prestataire de services RH, au départ d'une base de données de 30.000 entreprises, sur l'occupation des personnes en situation de handicap. Il s'agit des emplois occupés en dehors des entreprises de travail adapté (ETA). En cinq ans, ils ont progressé de 10% et représentent désormais un travailleur sur 409.

Avec une mention spéciale pour les services, l'horeca et le non-marchand qui sont les plus accueillants. C'est d'ailleurs l'horeca qui a connu la plus forte progression en cinq ans (+33%) devant la logistique et l'industrie manufacturière. Acerta souligne aussi que ce sont les petites structures (cinq à neuf employés) qui accueillent le pourcentage le plus élevé de personnes en situation de handicap.

Intéressante étude que celle menée par Acerta, le prestataire de services RH, au départ d'une base de données de 30.000 entreprises, sur l'occupation des personnes en situation de handicap. Il s'agit des emplois occupés en dehors des entreprises de travail adapté (ETA). En cinq ans, ils ont progressé de 10% et représentent désormais un travailleur sur 409. Avec une mention spéciale pour les services, l'horeca et le non-marchand qui sont les plus accueillants. C'est d'ailleurs l'horeca qui a connu la plus forte progression en cinq ans (+33%) devant la logistique et l'industrie manufacturière. Acerta souligne aussi que ce sont les petites structures (cinq à neuf employés) qui accueillent le pourcentage le plus élevé de personnes en situation de handicap.