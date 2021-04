SAP, géant des logiciels d'entreprises, annonce la mise en place d'un plan pour recruter pas moins de 6.000 personnes sur le territoire belge, essentiellement des jeunes diplômés et nouveaux venus sur le marché du travail.

Alors que la crise sanitaire et économique continue de bouleverser le quotidien des entreprises et des travailleurs, voici une nouvelle qui fera du bien. SAP, géant des logiciels d'entreprises, annonce la mise en place d'un plan pour recruter pas moins de 6.000 personnes sur le territoire belge, essentiellement des jeunes diplômés et nouveaux venus sur le marché du travail. Cela ne signifie pas pour autant que la société SAP, qui emploie actuellement un peu moins de 300 personnes en Belgique, compte les engager elle-même. Son initiative, baptisée Fresh Face, a en effet d'abord pour but de mettre en relation les jeunes et les nombreuses entreprises de "l'écosystème SAP" qui recrutent, tant parmi les intégrateurs des solutions SAP qu'au sein des nombreuses entreprises qui emploient ses logiciels... Concrètement, la firme allemande va déployer une plateforme d'information et de mise en contact entre les entreprises à la recherche de candidats et de jeunes diplômés disposant de compétences en SAP. Un genre de "Tinder des diplômés maîtrisant SAP". L'entreprise prévoit de communiquer sur cette initiative via les réseaux sociaux et une campagne d'information sera également organisée dans les écoles et universités dans les prochaines semaines. Il y a deux ans, SAP avait déjà annoncé un partenariat avec l'ASBL BeCode pour former des demandeurs d'emploi à ses technologies. L'objectif de ces initiatives? "Combler efficacement le nombre croissant de postes vacants dans notre pays, tant en ce qui concerne SAP que la technologie au sens large, plaide Stijn De Beuckelaer, directeur général de SAP Belgique et Luxembourg . Notre objectif est d'éviter un déficit de compétences impossible à combler ."