Le cours de l'action de la société biotech wallonne Mithra a fortement baissé, vendredi matin, à l'ouverture de la bourse, après l'annonce de l'arrestation de son patron François Fornieri.

L'action a baissé de plus de 8% à l'ouverture mais a regagné une partie de sa perte quelques minutes plus tard.

Mithra nomme Christophe Maréchal comme CEO ad interim

L'homme d'affaires liégeois, François Fornieri, fondateur et CEO du spécialiste de la santé féminine Mithra, a été placé sous mandat d'arrêt jeudi. Il est inculpé de détournement par personne exerçant une fonction publique et d'abus de biens sociaux.

L'action a baissé de plus de 8% à l'ouverture mais a regagné une partie de sa perte quelques minutes plus tard.Mithra nomme Christophe Maréchal comme CEO ad interimL'homme d'affaires liégeois, François Fornieri, fondateur et CEO du spécialiste de la santé féminine Mithra, a été placé sous mandat d'arrêt jeudi. Il est inculpé de détournement par personne exerçant une fonction publique et d'abus de biens sociaux.