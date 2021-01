Le conseil d'administration de Mithra s'est réuni jeudi soir et a pris acte de la mise sous mandat d'arrêt du CEO François Fornieri dans le cadre du dossier relatif aux fonctions qu'il a remplies précédemment au sein de Nethys, indique la société dédiée à la santé féminine dans un communiqué.

Le CA a décidé de confier la fonction de CEO ad interim à Christophe Maréchal, qui occupe la fonction de Chief Financial Officer (CFO) chez Mithra depuis 2017.

L'ancien président du comité de rémunération de Nethys et actuel CEO de Mithra François Fornieri a été placé sous mandat d'arrêt jeudi soir, a indiqué le procureur général du parquet de Liège Christian De Valkeneer. Il a été inculpé pour détournement par personne exerçant une fonction publique et abus de biens sociaux.

Le conseil d'administration de la société biotech belge se dit convaincu que la poursuite des activités opérationnelles de l'entreprise "se déroulera de manière optimale" avec la nomination de M. Maréchal.

La société est cotée à la bourse de Bruxelles.

Français Fornieri, soupçonné d'abus de biens sociaux Le nom de François Fornieri, placé sous mandat d'arrêt jeudi dans le cadre de l'affaire Nethys, s'invite dans l'actualité judiciaire alors qu'il occupait surtout les pages économiques ces dernières décennies. L'homme d'affaires liégeois, fondateur et CEO du spécialiste de la santé féminine Mithra, est inculpé de détournement par personne exerçant une fonction publique et d'abus de biens sociaux. François Fornieri Né à Ougrée en 1962, petit-fils d'immigrés italiens, François Fornieri est diplômé en chimie et dispose d'une longue expérience dans le secteur pharmaceutique. Il a commencé sa carrière comme délégué médical auprès du groupe Sanofi, est ensuite devenu responsable des ventes de la société allemande Schering pour le Benelux et a fondé en 1999, avec le professeur Jean-Michel Foidart, Mithra Pharmaceuticals. Cette société biotech belge, spin-off de l'Université de Liège, s'engage à transformer le secteur de la santé féminine. La société a accéléré sa croissance dans les années 2000, a développé des commandes pour des groupes comme Solvay ou Novartis et a ensuite créé plusieurs filiales à travers le monde afin d'internationaliser Mithra. Son CEO François Fornieri a été élevé au rang d'officier du Mérite wallon la même année et la société a dépassé le cap du milliard d'euros de valorisation boursière en 2018. Le Liégeois a également été nommé au conseil d'administration de la société Nethys à la suite du scandale des comités de secteur chez Publifin, avant de démissionner. Cette décision faisait suite à l'annulation par le gouvernement wallon des ventes des filiales de Nethys Win et Elicio à Ardentia, dont François Fornieri est également administrateur délégué.

