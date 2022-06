L'absence de pause repas aurait fait déborder le vase chez Aviapartner

L'action spontanée qui a été déclenchée jeudi matin chez le bagagiste Aviapartner à Brussels Airport a été provoquée par l'absence de pause repas, ont indiqué Sandra Langenus et Bjorn Van Den Eynde, secrétaires respectivement de l'ABVV (syndicat socialiste) et de l'ACV (syndicat chrétien). Les deux syndicalistes ne parlent pas de grève mais expliquent que les travailleurs et travailleuses ont cessé le travail pour la tenue d'une réunion du personnel.

© Belgaimage